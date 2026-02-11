La economía de México en crisis: enero registra desplome histórico en creación de empleos formales

Enero de 2026 marcó un duro golpe para la economía de México : la creación de empleos formales se desplomó a niveles nunca vistos, con apenas 3 mil 37 nuevos puestos de trabajo, mientras que en diciembre y enero se perdieron casi 329 mil plazas.

Expertos advierten que la incertidumbre generada por las reformas recientes y los abusos de poder han encarecido y complicado la generación de empleo, dejando a millones de mexicanos en una búsqueda cada vez más difícil de oportunidades formales.

Empleos en picada en México

La economía mexicana va en picada, enero fue un mes negro por qué se desplomó la creación de empleos formales. Si usted anda en busca de empleo formal y nada más no lo consigue, el problema es que vive en México .

Ni en época de pandemia, el trabajo estuvo tan escaso como en enero de este 2026, donde se generaron 3 mil 37 puestos de trabajo formales.

“Solo en enero son cinco mil patrones menos, pero en el año de enero a enero son 30 mil patrones en el registro del IMSS y evidentemente si no hay patrones, no hay generación de empleos”, dijo Luis Miguel González, economista.

Abusos de poder para conseguir empleo

3 mil 37 puestos nuevos contra casi 329 mil puestos de trabajo que se perdieron durante diciembre y enero. Para los que saben, estas cifras son resultado de las reformas aprobadas e impulsadas por Morena y sus aliados en el legislativo.

“Los efectos de la Reforma Judicial primero, elección judicial después, pues son graves en el sentido que no se crea una certidumbre jurídica para el sector que quisiera invertir, ya sea nacional o extranjero, pero también esta certidumbre se está generando en función de la Reforma político-electoral”, dijo Luis Miguel González, profesor, investigador de la Universidad de Monterrey.

Sumado a los abusos del poder: “Es un problema que empieza en el gobierno local o a nivel local que tiene que ver con extorsiones de las propias autoridades cuando no del crimen organizado a nivel federal, pues tenemos regulaciones más complicadas. Se ha encarecido generar empleo”, mencionó Luis Miguel González, economista.

Así que agárrese porque con estas condiciones conseguir un empleo formal será como ganarse la lotería.

