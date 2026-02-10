”La Barredora guinda” no se detiene: La red de empresas fantasma ligada a Adán Augusto que ya movió más 2 mil millones de pesos

¡Nadie toca a “la barredora guinda”! Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que el morenista Adán Augusto movilizó alrededor de 2 mil 360 millones de pesos, mediante una red de empresas fantasma.

La red de factureras y prestaciones, surgió en Tabasco durante el gobierno de Andrés López Obrador (AMLO).

“Hay al menos una red de 20 empresas, dos de ellas declaradas ya oficialmente como fantasma por el SAT, que se utilizaron para mover más de 2 mil 360 millones de pesos en contratos públicos en Tabasco y en otros estados morenistas, además de dos dependencias federales como Conagua y Segalmex”, explicó Valeria Durán, miembro de Mexicanos contra la Corrupción.

¿Un operador clave? Alejandro Márquez sigue operando las empresas desde Tabasco

La investigación Mexicanos Contra la Corrupción, una asociación civil que investiga, denuncia y busca erradicar la corrupción, señaló que uno de los principales operadores de la red de empresas es Alejandro Márquez Rodríguez, alías “El Ganso”.

Actualmente, Márquez Rodríguez continúa operando varias empresas de “La barredora guinda”, incluso una de las ya declaradas como empresa fantasma, comercio y construcción de Tabasco.

Para corroborar que Alejandro Márquez, aún operaba esta red, la asociación marcó a la empresa para preguntar por él, y aunque no pudieron contactarlo, confirmaron su participación en este negocio.

“Nos conforma que Alejandro es parte de esta red y nosotros ponemos este audio como una evidencia más de lo que al menos los propios trabajadores de estas empresas mencionan (...) Alejandro Márquez Rodríguez formaría parte de esta empresa, que insisto, fue declarada oficialmente como fantasma por el SAT”, explicó Valeria Durán, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El ‘manto protector’ que mantiene viva la red de Adán Augusto López

¡Nada ha cambiado! Adán Augusto López y su fiel escudero, siguen operando su red de tráfico de influencias a costa de los contratos públicos. No importa dónde se encuentren, ambos siguen contando con la protección e impunidad que llega desde el palenque.