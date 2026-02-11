Auditoría Superior bajo sospecha: ¿Protección a Adán Augusto López?

Investigación revela posible complicidad entre David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, y Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco . Durante 8 años, Colmenares nunca investigó ni denunció a López, a pesar de graves acusaciones.

Adán Augusto López y David Colmenares

Adán Augusto López Hernández no solo es el consentido de palenque, también es el preferido del auditor superior de la federación, David Colmenares.

“En el caso de Adán Augusto, todas estas empresas conformadas a través de su notaria y a través del poder que amasó Adán Augusto, ¿no tenía conocimiento el auditor? Él es corresponsable de que las empresas hayan seguido trabajando sin una sanción por posibles hechos de corrupción”, dijo Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante los ocho años que lleva David Colmenares como auditor superior de la federación, nunca, nunca ha señalado, ni investigado y mucho menos denunciado a Adán Augusto López.

“Si el auditor, si la Auditoría Superior, hubiera hecho su trabajo, ya tendríamos no solamente a Adán Augusto López rindiendo cuentas o con denuncias de carácter penal o administrativo sino también a los otros implicados de grandes casos de corrupción”, mencionó Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Adán Augusto López y el mal manejo en Tabasco

es señalado de malos manejos cuando fue gobernador de Tabasco . También de crear una red de tráfico de influencias que se benefició de negocios ilícitos y de contratos públicos.

De manejar a discreción una partida de más de 900 millones de pesos al año cuando presidio la junta de coordinación política del senado de la república.

“Llama la atención los pactos que ha ido llevando a cabo el auditor superior con los grupos de poder para favorecerlos y para voltearse cuando toca auditar o para incluso no mandar posibles denuncias a la Fiscalía General de la República. Es muy grave”, dijo Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

A mediados del próximo mes, David Colmenares concluye su periodo al frente de la auditoria superior de la federación.

Dicen que no descarta reelegirse, para Beneplacito de su consentido, el intocable e impune Adán Augusto López Hernández.

