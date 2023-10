Caen los 2 agresores de joven en San Luis Potosí, denunció robo y abuso sexual

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (SLP) detuvieron Juan Antonio “N”, de 25 años; y Jorge Luis, de 30, acusados de robar y abusar sexualmente de una joven en la colonia Jacarandas, de la capital del estado.

Los hechos en los que se encuentran involucrados, ocurrieron la noche del jueves 5 de octubre en la calle Bugambilias, al norte de la ciudad, cuando se desplazaban en una motocicleta y abordaron a una mujer, quien caminaba por la acera.

En este suceso, uno de ellos interceptó a la víctima para despojarla de sus pertenencias y someterla a tocamientos amenazándola para que le hiciera lo mismo.

Todo el incidente quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia, lo que permitió al personal del Ministerio Público de la Fiscalía de SLP, proceder en la apertura de una carpeta de investigación, así como solicitar y obtener la orden de aprehensión de un Juez contra los dos individuos.

Derivado del trabajo de los policías investigadores, se logró avanzar en la identificación y ubicación de los señalados.

A los detenidos se les notifico del mandato judicial en su contra, se le dio lectura de sus derechos, y quedaron a disposición de un Juez de control, quien definirá su situación legal en los próximos días.

Los señalados fueron detenidos por violación, abuso sexual y robo calificado; el caso fue difundido en redes sociales.

#FGESLP | Captura a agresores de una joven en la colonia Jacarandas. Indiciados por violación, abuso sexual y robo calificado. Entre las evidencias, un video que circuló en redes sociales

Más información: https://t.co/5XXdmwILoT#AprehensionesFGESLP#UnaFiscalíaMásCercaALaLaGente pic.twitter.com/x9nSREpjym — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) October 9, 2023

Investigan asalto y abuso sexual contra una joven

El fin de semana pasado, una joven de 26 años fue victima de un asalto y violación, los hechos ocurrieron la noche del jueves 6 de octubre en la calle Bugambilias ubicada en la colonia Jacarandas, en San Luis Potosí.

La mujer se dirigía a una cita con su fisioterapeuta y fue abordada por dos individuos a bordo de una motocicleta; uno de ellos no quedó conforme con las pertenencias y obligó a la mujer a tener relaciones sexuales en plena vía pública.

De acuerdo con la información proporcionada por la víctima en sus redes sociales, el individuo le comentó: “te me haces antojable y empezó a decirme que lo bese, posteriormente me dijo que quería quitarme la licra y si no accedía me iba a matar”.

La joven comentó que el hombre la forzó no solo a besarlo sino también la tocó en contra de su voluntad y fue gracias a un automovilista que pasó por el lugar, que la joven pudo liberarse de su victimario y realizó la denuncia en redes sociales, al respecto las autoridades correspondientes declararon que conocen el caso.