Van por el “Mayito Flaco": EU sanciona 21 personas y 25 empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cierra la pinza aún más contra el Cártel de Sinaloa y hoy, 29 de septiembre de 2026, anunció sanciones contra 25 empresas y 21 personas, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, quien es líder de la organización delictiva.

Nuevas sanciones de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa

Las sanciones van principalmente contra personas, empresas e incluso políticos que han permitido el lavado de dinero del cártel, por medio de negocios afincados en Tijuana, Baja California.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro. Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro, en un comunicado.

¿Quién es Ismael "Mayito Flaco" Zambada y de qué se le acusa?

“Mayito Flaco” asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ocurrida en julio de 2024. Cuenta con doble nacionalidad, al haber nacido en Anaheim, California, en 1982.

Un gran jurado del Distrito Sur de California acusó formalmente a “Mayito Flaco” en julio de 2014 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Estados Unidos lo señala como responsable de dirigir las actividades criminales del Cártel de Sinaloa, entre ellas el tráfico de estupefacientes, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.

Departamento del Tesoro también sanciona a políticos

En la lista de sancionados también figuran Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, así como los políticos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, ligados a la facción de "Los Rusos" en Mexicali.

Mientras que de otra red relacionada con José Ángel Rivera Zazueta, están sancionados Rafael Buenrostro Martín, exoficial de aduanas y quien trabajó como asesor legislativo, y Diosvanyu Chapotin Villalba, encargado del tráfico de estupefacientes y socio en el lavado de dinero de Rivera Zazueta.

“Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la organización criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos”, afirma el Departamento del Tesoro.

