Tiene “trauma a las personas": Sandra Córdova sufrió ataque con ácido en Celaya; sale del hospital tras 4 meses

Sandra Córdova, la joven que sufrió un ataque con ácido en Celaya, Guanajuato, fue dada de alta del hospital después de estar internada por cuatro meses. Ahora, enfrenta un proceso de recuperación desde su hogar, con las secuelas físicas y emocionales tras la agresión que sufrió el 14 de junio de 2026 en la colonia Bosques de la Alameda.

Cómo fue el ataque con ácido contra Sandra Córdova en Celaya

La joven narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias lo que vivió aquel día, cuando salió a realizar una venta. Según su relato, una persona le dijo que no podría hacerlo porque “se le había cruzado algo”. Sandra decidió moverse a unos metros de distancia y, en ese momento, recibió el ataque por la espalda.

“Me llega por detrás, me estrella la botella y me grita ‘Feliz Halloween’. Yo empiezo a sentir que me empieza a arder el cuerpo”, afirmó Sandra.

Añadió que su novio, Agustín, comenzó a secarle la cara, pero debido al ácido, también comenzó a sufrir quemaduras en sus manos. “Yo en ese momento entro a un estado de shock”, afirmó la joven.

De las cirugías al alta médica: el doloroso proceso de recuperación

Sandra describió su recuperación como un camino largo y doloroso. Explicó que el ácido fue atraído por el calcio de los huesos, por lo que su piel continuó quemándose incluso varios días después del ataque.

La joven mencionó que tuvo que ser ingresada al quirófano en 14 ocasiones para aplicarle injertos, curaciones, limpiezas y procedimientos para retirar la piel muerta. A pesar del alta médica, Sandra todavía requiere cuidados especiales para evitar infecciones, ya que conserva heridas abiertas.

“Después de que se terminen de cerrar las heridas, vienen las cirugías plásticas”, afirmó.

💜 𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀 𝐂Ó𝐑𝐃𝐎𝐕𝐀 𝐘𝐀 𝐄𝐒𝐓Á 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀: Tras cuatro meses hospitalizada y 14 cirugías, la joven atacada con ácido en Celaya continúa su recuperación. Víctor Gómez platicó con ella. Conoce su historia.

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Secuelas psicológicas y trauma tras sobrevivir a la agresión

Además de las lesiones físicas, Sandra Córdova reconoció que el ataque también dejó consecuencias emocionales. Dijo que experimenta trauma al estar cerca de otras personas y al sentir que alguien se encuentra detrás de ella.

“Hay como un cierto trauma a las personas, a sentirme rodeada de mucha gente, a sentir personas atrás de mí. Ahorita no me gusta estar con mucha gente a la vez”, expresó.

Exigen clasificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio

Sandra Córdova hizo un llamado a las autoridades legislativas para reforzar las leyes relacionadas con los ataques con ácido. Pidió que estos hechos no se tipifiquen como lesiones agravadas, sino como intento de feminicidio.

También solicitó que se fortalezcan las capacitaciones para el personal de salud, con el fin de atender de manera adecuada este tipo de lesiones.

