Al grito de Feliz Halloween mujer realiza trágico ataque con ácido a pareja en La Alameda
Una joven se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque con ácido en Bosques de la Alameda en Celaya, Guanajuato, mientras paseaba con su pareja.
Una caminata por calles de la colonia Bosques de la Alameda terminó en tragedia para una pareja de jóvenes en Celaya, Guanajuato. La noche del domingo, una mujer encapuchada interceptó a Sandra Córdova y a su novio mientras avanzaban por la calle; segundos después, la agresora realizó un ataque con ácido contra la joven, quien hoy permanece hospitalizada y lucha por sobrevivir.
El ataque con ácido ocurrió alrededor de las 20:00 horas; desde entonces, familiares de la víctima exigen justicia y piden a las autoridades esclarecer quién está detrás de una agresión que dejó a Sandra con quemaduras severas en distintas partes del cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias.
"Solo dijo Feliz Halloween": el relato de la pareja sobre el ataque con ácido en Celaya
Agustín, novio de Sandra, fue testigo directo de la agresión; en entrevista relató que ambos caminaban por la calle cuando una mujer apareció repentinamente por detrás.
"Mi novia y yo íbamos caminando por la calle Paseo del Bosque cuando de pronto una persona del sexo femenino, aproximadamente de 25 o 26 años, apareció por la espalda", recordó.
Según su testimonio, la agresora apenas pronunció unas palabras antes de atacar: "Solamente mencionó una frase, dijo 'Feliz Halloween' y fue todo", narró.
Acto seguido, la mujer rompió una botella que contenía una sustancia corrosiva sobre la cabeza de Sandra; Agustín también resultó lesionado al intentar auxiliarla.
"A mi novia le vertió ácido en la cabeza; aparte del ácido, a mí me cayó en la mano", explicó.
Las quemaduras alcanzaron su brazo y mano derecha, pero la peor parte la sufrió Sandra, quien fue trasladada de emergencia para recibir atención médica especializada.
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#HechosMeridianoBajío | La noche del domingo una pareja fue atac4da con ác1do mientras caminaban por la calle, a manos de una mujer.— TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) June 15, 2026
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Sandra lucha por su vida; su madre pide justicia
La condición de la joven de 24 años es delicada; de acuerdo con su familia, las lesiones afectan cabeza, rostro, espalda, piernas e incluso el tracto respiratorio.
"Está en terapia intensiva por el grado de quemaduras que tuvo en la cabeza, la espalda y la cara; está entubada porque también ingirió ácido y sus vías respiratorias están comprometidas", explicó su madre.
Los médicos mantienen vigilancia permanente mientras se analiza su posible traslado a una unidad especializada en cuidados críticos en Salamanca para continuar con el tratamiento.
Mientras la familia enfrenta horas de incertidumbre, también exige respuestas: "Quiero justicia; quiero que pague la persona que fue o las personas que fueron, porque mi hija está entre la vida y la muerte", expresó la madre de Sandra.