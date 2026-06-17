“Querían desfigurarla": Madre de Sandra, joven atacada con ácido en Celaya, relata estado de salud de su hija

Sandra Córdova fue atacada con una botella con ácido el domingo 14 de junio de 2026 mientras caminaba con su novio en un parque en Celaya, Guanajuato. Su madre, María Isabel Ledesma, relató a Hechos AM de Azteca Noticias que la joven ya se encuentra estable, pero pasó por momentos críticos que pusieron en riesgo su vida.

¿Qué se sabe del ataque con ácido contra Sandra Córdova en Celaya?

La madre de la víctima agregó que la mujer agresora, vestida con una sudadera con capucha y cubrebocas, usó una botella con ácido e impactó primero la cabeza de su hija, lo que provocó que el líquido alcanzara la cara y otras partes del cuerpo.

Sandra sufrió lesiones en la cabeza, hombro, espalda, manos, brazos y pies, de acuerdo con su madre. También dijo que la joven inhaló y posiblemente ingirió pequeñas cantidades del ácido, lo cual preocupa por el posible daño al sistema respiratorio.

El relato de los hechos: cómo ocurrió el ataque con ácido contra Sandra en Celaya

La madre narró que el ataque ocurrió cuando Sandra caminaba acompañada de su novio. Sin aviso previo, una mujer se acercó, le gritó “Feliz Halloween” y la agredió.

“Con las palabras que le dijeron, a mí me parece que querían desfigurarla. O sea que esa era la intención”, declaró María Isabel en entrevista con Hechos AM.

¿Qué ha informado la Fiscalía de Guanajuato sobre la agresión contra Sandra?

Sobre la identidad de la agresora, la madre explicó que el novio alcanzó a percibir, por el tono de voz, que se trataba de una mujer que vestía sudadera con capucha y cubrebocas, y que hay videos de cámaras de seguridad que registraron a la persona corriendo hacia la avenida principal. No obstante, la Fiscalía aún no ha proporcionado información concreta ni ha confirmado la detención o la existencia de un sospechoso identificado.

La familia espera que la investigación avance y que las autoridades aclaren responsabilidades. María Isabel expresó su conmoción y su deseo de que se haga justicia por el daño físico y emocional que dejó el ataque, tanto en su hija como en su pareja.