Los 5 vestuarios más lujosos de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha estado en el ojo de la crítica por sus acciones, como levantar enseres de restaurantes y puestos semifijos en su demarcación, correspondiente a la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, también es señalada por sus prendas de diseñador que luce en diversos eventos públicos que superan los 10 mil pesos en algunas ocasiones. Cabe recordar que de acuerdo con el portal de Transparencia de la demarcación, Cuevas Nieves recibe un sueldo mensual neto de 75 mil 844 pesos con 84 centavos.

Carolina Herrera

Sandra Cuevas usó una chaqueta bomber Carolina Herrera con valor de 11 mil pesos, de acuerdo a lo indicado por la firma de moda en su sitio web. Cuevas Nieves publicó una fotografía con esta prenda el 22 de julio de 2023, cuando acusó vandalismo a las instalaciones de la alcaldía por parte de supuestos integrantes del partido Morena.

Chaqueta bomber Carolina Herrera.|chcarolinaherrera.com/mx

“Las acciones porriles de la 4T, reflejan su desesperación de saber que ya no recuperarán la Alcaldía #Cuauhtémoc, debido a nuestro buen Gobierno. ¡Por más actos vandálicos que incite @PartidoMorenaMx, no caeremos en provocaciones: La inteligencia nos distingue!”, escribió esa ocasión en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Las acciones porriles de la 4T, reflejan su desesperación de saber que ya no recuperarán la Alcaldía #Cuauhtémoc, debido a nuestro buen Gobierno. ¡Por más actos vandálicos que incite @PartidoMorenaMx, no caeremos en provocaciones: La inteligencia nos distingue! #SCA pic.twitter.com/ECU3augHtM — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 22, 2023

Mientras que en una reunión con el embajador de Catar, el 19 de julio pasado, Sandra Xantall portó una blusa jacquard con moño con colores rojo y negro de la misma diseñadora. Este tiene un costo de 735 dólares, poco más de 12 mil 500 pesos mexicanos.

Agradezco al Embajador de @QatarembassyMex Excmo. @AmbAlkuwari, por el diálogo y la cooperación. En la construcción de la #NuevaCapital, mi gobierno busca las mejores experiencias internacionales que se puedan replicar para potenciar a la #Cuauhtémoc y la #CDMX. #SCA pic.twitter.com/rhpTWavOjC — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 20, 2023

Ferragamo

El 11 de julio de 2023, la alcaldesa de Cuauhtémoc lució una blusa azul, de la firma Ferragamo, que algunos sitios de internet valúan en 979 euros, poco más de 18 mil 200 pesos mexicanos.

Firmé "Convenio de Colaboración con la @CANIETI y @anatelmx para tener calles sin cables en desuso y carpeta asfáltica sin hoyos"; mejorando así la imagen urbana de las 33 colonias de #Cuauhtémoc. ¡Vecinos, empresarios y Gobierno, unidos construimos una gran Alcaldía! #SCA pic.twitter.com/IPpkpRKkFR — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 11, 2023

Blusa azul de Ferragamo.|vitkac.com

Tommy Hilfiger

El 24 de mayo de este año, Sandra Cuevas sostuvo una reunión con el Colegio de Arquitectos donde lució un vestido camisero midi de Tommy Hilfiger, el cual está valuado en 6 mil 291 pesos, según el portal Farfetch.

Ralph Lauren

Sandra Cuevas también se ha tomado el tiempo parta vestir de la firma Ralph Lauren. Antes de tomar protesta como funcionaria, el 11 de octubre de 2021 durante una conferencia de la Unión de Alcaldes de la CDMX, Cuevas Nieves usó un vestido con impresos ecuestres. El portal Farfetch cotiza esta prensa den 328 euros, poco más de 6 mil 120 pesos mexicanos.