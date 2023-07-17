Sandra Cuevas recibe críticas por utilizar motosierra para quitar pérgolas de las calles

Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, recibió críticas después de aparecer en un video utilizando una motosierra para retirar pérgolas en calles y banquetas de la capital, esto, en el marco del Operativo Diamante que ya lleva algunas semanas.

"6:00 am. El #OperativoDiamante cierra esta semana con el retiro de pérgolas en calles y banquetas sin distinción de colonias. Derribamos el abuso y cortamos de tajo la corrupción que no permitía el libre tránsito de espacios públicos a vecinos de #Cuauhtémoc y de la CDMX", escribió a través de su cuenta de Twitter el pasado domingo 16 de julio.

Posteriormente, la alcaldesa recibió críticas por utilizar la motosierra, además de que algunos afirmaron que solo realiza estas acciones en zonas como la Roma o Condesa.

6:00 am| El #OperativoDiamante cierra esta semana con el retiro de pérgolas en calles y banquetas sin distinción de colonias. Derribamos el abuso y cortamos de tajo la corrupción que no permitía el libre tránsito de espacios públicos a vecinos de #Cuauhtémoc y de la #CDMX. #SCA pic.twitter.com/eGxOtNtS0Q — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 16, 2023

Sandra Cuevas implementa Operativo Diamante

En las últimas semanas, Sandra Cuevas ha compartido fotografías y videos ejecutando medidas de seguridad como andar en moto, recorriendo las calles de la delegación Cuauhtémoc, levantando mesas y sillas que obstruyen el paso de las personas, entre otras acciones.

Regresaremos el esplendor a la emblemática #ZonaRosa que por décadas estuvo abandonada, con la libertad de transito a vecinos, turistas y oficinistas; en este espacio de tolerancia y diversidad. ¡En Génova estará prohibido el comercio en vía pública a partir de este lunes! #SCA pic.twitter.com/ZuOSSZ9YaW — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 23, 2023

En las palabras de Sandra Cuevas, el “Operativo Diamante”, consiste en brindar seguridad e identificar problemas en la infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos. Desde el pasado lunes 26 de junio, la alcaldesa mencionó que en Génova, de la zona Rosa, estaría prohibido el comercio en vía pública con el propósito del libre tránsito de los vecinos, turistas y oficinistas.

Cabe recordar que Cuevas Nieves buscará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), cargo que por el momento está ocupado por Omar Harfuch, rumbo a las elecciones 2024.

A principios del mes pasado, la alcaldesa recibió críticas tras publicar un video donde dijo: "En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad. Con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos. Nos preparamos para la #SSC, practicando de madrugada con tiros de precisión”, acompañado de un video donde se le puede ver disparando.