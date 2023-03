Sandra Paola sería dada de alta en los próximos días en Jalisco

Sandra Paola lleva un mes con 12 días hospitalizada en Guadalajara, Jalisco. No obstante, ha mostrado una notable mejoría en su salud y en breve podría recibir el alta médica.

Los doctores afirman que Sandra Paola está fuera de peligro después de la brutal golpiza propinada por su expareja sentimental el 4 de febrero en su casa ubicada en el municipio de Zapopan.

Sandra Paola está fuera de peligro, muestra avanzada recuperación

De acuerdo con familiares, Sandy, como le dicen de cariño, poco a poco va recuperando el habla. Esta mujer estuvo en riesgo y permaneció varios días en coma inducido.



“Va bien, va mejorando mucho, está ganando peso, cada vez está hablando más. Está fuera de peligro pero ahorita está más estable y más sana"; dijo vía telefónica Rodrigo, el hermano de Sandra Paola.

Buscan castigo para el agresor de Sandra Paola en Jalisco

En próximos días, Sandra Paola pudiera ser dada de alta y regresar a casa donde ya la esperan sus dos hijos.

Por su parte, Alejandro “N”, el agresor de Sandra Paola, fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva mientras inicia su juicio en tribunales de Jalisco.

El equipo de Fuerza Informativa Aztecaconsultó a Daniel Espinosa Licon, el Presidente del Poder Judicial en Jalisco, quien dijo: “El acusado, el defensor, la víctima y el agente del Ministerio Público, o asesor jurídico, tienen la posibilidad de aportar datos de prueba; esto durará hasta seis meses cuando mucho; se cerrará la etapa y abriremos la etapa intermedia. Es decir, donde el juez va a decir cuáles pruebas se van a admitir para desahogar el juicio”.

Debido a la agresión, Alejandro “N” enfrenta los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado, pues el día de la brutal golpiza, escapó a bordo de la camioneta propiedad de Sandra Paola.

¿Qué le pasó a Sandra Paola el día que la hallaron agonizando?

“Qué onda, Muñoz. Oye, vayan a ver a Paola a su casa, no sé qué está pasando"; esas fueron las palabras de Alejandro “N”, quien envió el mensaje de voz a la familia de su exesposa Sandra Paola García Vázquez de 38 años. Lo hizo después de salir de su casa, donde la mujer fue encontrada golpeada y con heridas de arma punzocortante.

Sus dos pequeños hijos presenciaron el ataque y señalaron a su papá como el agresor.

“Estamos seguros que fue su exmarido porque los niños estaban presentes y porque los niños, sus hijos, un niño de 8 años y una niña de 4 años, fueron los que estuvieron presenciando y los que detuvieron que la matara, porque si no, ya estaría muerta. Después de eso se encerraron en un cuarto porque temían también por ellos, porque él fue a tocarles y Diego le decía no, no te voy a abrir y escuchaban a mi hermana abajo en la cocina gritar me voy a morir"; relató Jeanette, la hermana de Sandra Paola.

El ataque ocurrió el sábado 4 de febrero en el municipio de Zapopan y dentro del que una vez fue el hogar del matrimonio.

Después de la agresión, cámaras de seguridad captaron a Alejandro “N” salir a bordo de una camioneta blanca propiedad de Sandra Paola.

Días después, Alejandro “N” fue detenido y ahora permanece vinculado a proceso por los delitos de robo calificado y feminicidio en grado de tentativa. El agresor está bajo prisión preventiva oficiosa en espera de una sentencia.