Entre promesas y desabasto: fracasa la instalación de módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX

El sistema de salud nacional enfrenta una situación crítica debido al incremento exponencial de contagios por sarampión en este 2026. En la Ciudad de México, el panorama resulta alarmante tras registrarse una incidencia tres veces superior a la reportada el año previo, acumulando un total de 166 contagios desde el inicio del actual brote.

Pese a que las instancias gubernamentales, tanto locales como federales, difundieron el despliegue de una estrategia de inmunización de gran alcance, los habitantes se han topado con serias dificultades para acceder al biológico.

Módulos fantasma y la frustración de los vecinos

Desde temprano, ciudadanos acudieron a sitios emblemáticos con la esperanza de ser inmunizados, tras los anuncios oficiales. Sin embargo, la decepción fue constante en puntos como el Parque de los Venados, donde las personas denunciaron que, a pesar de la información recibida, no se instalaron los puestos de atención.

Los afectados manifestaron su malestar ante lo que consideran un engaño, señalando que las jornadas fallidas implican traslados innecesarios. Esta problemática se extiende a las clínicas de salud, donde los pacientes reportan que, al acudir a solicitar el servicio, se les informa sobre la carencia de dosis.

Promesas incumplidas sobre vacunas contra el sarampión en el Metrobús y sitios emblemáticos

La ausencia de personal sanitario y vacunas se replicó en otros espacios públicos de alta concurrencia. En el Parque de la Bombilla, los asistentes confirmaron que no se suministraron dosis. Asimismo, la indignación escaló a las plataformas digitales, donde usuarios expusieron el incumplimiento de las autoridades respecto a los módulos prometidos en cinco paradas de la red de Metrobús.

Sitios de gran relevancia turística y social, tales como la explanada de Bellas Artes y el Monumento al Ángel de la Independencia, también carecieron de las unidades de vacunación previstas en la campaña masiva. Ante la confusión, los residentes exigen que se aclaren con precisión las fechas, los puntos exactos y los horarios operativos para evitar más contratiempos.

Contrario al desabasto en plazas públicas, la actividad preventiva logró consolidarse en instituciones educativas y zonas comerciales estratégicas. En las instalaciones de la Preparatoria 5 de la UNAM, los ciudadanos pudieron recibir la vacuna, destacando la importancia de proteger la salud colectiva sobre la individual.

Una alerta por el repunte de muertes y contagios

Por su parte, en la Central de Abasto se implementó una dinámica intensiva para contener la propagación del virus. En este punto de comercio masivo, más de 400 individuos fueron inoculados durante un operativo nocturno.

Las autoridades han determinado que en esta zona comercial los servicios de salud operen durante toda la semana en un horario de ocho de la noche a siete de la mañana. Estas acciones representan intentos urgentes por frenar las estadísticas nacionales, que desde febrero de 2025 suman más de 8 mil contagios y 27 fallecimientos.

Especialistas advierten que la magnitud del problema ha escalado a un rango de emergencia de salud pública, subrayando que incluso un par de casos aislados ya representan una situación de gravedad que requiere atención inmediata para proteger a la población ante el preocupante aumento de la morbilidad.

