Lista de las estaciones del metro donde aplicarán la vacuna contra el sarampión

Si estás buscando dónde vacunarte contra el sarampión de forma rápida y accesible, ya puedes hacerlo en distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades han habilitado módulos de vacunación en puntos estratégicos para facilitar el acceso a la población. Consulta aquí la lista completa de estaciones donde se está aplicando la vacuna.

Lista de líneas del Metro donde aplican la vacuna contra el sarampión

Desde febrero de 2025, México ha contabilizado un total de 7 mil 909 casos de sarampión . A continuación, te compartimos la lista de estaciones del Metro donde se están aplicando vacunas contra el sarampión, para que identifiques la más cercana.

Fechas: 04 al 06 de febrero de 2026

Horario: 09:00 a 12:00 horas

Línea A: Santa Martha y Acatitla Tepalcates

Santa Martha y Acatitla Tepalcates Línea 12: Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco

Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco Línea 8: Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Coyuya

Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Coyuya Línea A: Agrícola Oriental

Agrícola Oriental Línea 4: Santa Anita

Santa Anita Línea B: Oceanía

Línea 1: Pantitlán y Merced

San Lázaro

Candelaria

Ante este escenario, la Secretaría de Salud ha intensificado las jornadas masivas, recordando que la vacuna es gratuita en las unidades del sector público y ofrece una efectividad superior al 95%.

Más de mil casos solo en 2026 en México

Desde febrero de 2025, México ha registrado un total de 7 mil 909 casos de sarampión , una cifra que refleja la magnitud del brote en el país.

Tan solo en lo que va de 2026 se han contabilizado mil 479 nuevos contagios, lo que evidencia la rápida propagación de la enfermedad en los primeros meses del año.

Además, se han confirmado 27 defunciones asociadas a este padecimiento, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Los síntomas del sarampión

Para evitar complicaciones, es fundamental que las personas identifiquen las señales de alerta de inmediato. La enfermedad no es solo “ronchitas"; es un cuadro sistémico que incluye:

