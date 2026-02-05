Lista de las estaciones del metro donde aplicarán la vacuna contra el sarampión
Consulta la lista completa de estaciones del Metro donde aplicarán la vacuna contra el sarampión. Revisa ubicaciones y aprovecha la jornada de vacunación.
Si estás buscando dónde vacunarte contra el sarampión de forma rápida y accesible, ya puedes hacerlo en distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades han habilitado módulos de vacunación en puntos estratégicos para facilitar el acceso a la población. Consulta aquí la lista completa de estaciones donde se está aplicando la vacuna.
Lista de líneas del Metro donde aplican la vacuna contra el sarampión
A continuación, te compartimos la lista de estaciones del Metro donde se están aplicando vacunas contra el sarampión, para que identifiques la más cercana.
Fechas: 04 al 06 de febrero de 2026
Horario: 09:00 a 12:00 horas
- Línea A: Santa Martha y Acatitla Tepalcates
- Línea 12: Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco
- Línea 8: Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Coyuya
- Línea A: Agrícola Oriental
- Línea 4: Santa Anita
- Línea B: Oceanía
- Línea 1: Pantitlán y Merced
- San Lázaro
- Candelaria
Ante este escenario, la Secretaría de Salud ha intensificado las jornadas masivas, recordando que la vacuna es gratuita en las unidades del sector público y ofrece una efectividad superior al 95%.
Más de mil casos solo en 2026 en México
Desde febrero de 2025, México ha registrado un total de 7 mil 909 casos de sarampión , una cifra que refleja la magnitud del brote en el país.
Tan solo en lo que va de 2026 se han contabilizado mil 479 nuevos contagios, lo que evidencia la rápida propagación de la enfermedad en los primeros meses del año.
Además, se han confirmado 27 defunciones asociadas a este padecimiento, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.
Los síntomas del sarampión
Para evitar complicaciones, es fundamental que las personas identifiquen las señales de alerta de inmediato. La enfermedad no es solo “ronchitas"; es un cuadro sistémico que incluye:
- Fiebre alta y malestar general.
- Manchas de Koplik: Pequeñas lesiones blancas dentro de la boca.
- Lesiones rojizas en la piel: Que suelen comenzar en la cara y extenderse al resto del cuerpo.