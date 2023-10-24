¿Qué obligaciones fiscales tiene un pensionado del IMSS o ISSSTE ante el SAT?

Con el paso de los años, miles de personas pensionadas o jubiladas suelen tener muchas dudas sobre sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues no es un tema muy normalizado en nuestro país, pero ¿Estas personas deben realizar su declaración anual?

La respuesta es sí, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) las y los pensionados y jubilados también deben presentar su declaración anual ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué pensionados deben declarar ante el SAT 2023?

Entre los miles de pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las personas que deben cumplir con su declaración anual ante el SAT son:

Personas que perciban más de 400 mil pesos anuales.

Que tengan dos o más ingresos (incluso si el monto no supera los 400 mil pesos anuales).

Que perciban ingresos por otro régimen como del de arrendamiento o actividad empresarial.

Qué reciban más de una pensión.

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¿Cuándo se puede presentar la declaración anual si soy jubilado?

¡Toma nota! Las y los jubilados deben presentar su declaración anual durante el mismo periodo que otros contribuyentes, es decir, deben declarar sus impuestas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el mes de abril.

Para que las personas jubiladas puedan presentar su declaración anual es importante que la “e.firma” se encuentre vigente; en caso de no contar con ella, deberán acudir a alguna de las oficinas del SAT.

Expertos recomienda que las y los jubilados busquen la ayuda de un contador, pues este profesional les ayudará a revisar los comprobantes de pago, facturas, retenciones, así como los gastos relacionados con el tipo de actividad.

¿Qué es la declaración anual ante el SAT?

De acuerdo con expertos, la declaración anual funciona como un documento oficial en el que las personas físicas y morales deben presentar las distintas transacciones que realizaron durante el año fiscal, y debe presentarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La declaración anual suele presentarse del 1 al 30 de abril de cada año, y puede hacerse en línea o de manera presencial en alguna de las oficinas del SAT.