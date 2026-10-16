¡El mundo se prepara! “El Niño” amenaza con arrasar cosechas y 22 países están en la mira

¿Y si saber que no va a llover con 10 días de anticipación pudiera salvar una cosecha? Para miles de agricultores, esa diferencia ya es posible gracias a los sistemas de alerta temprana que permiten prepararse antes de que el clima arruine meses de trabajo. Ante el riesgo de que "El Niño" se intensifique, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) buscan recaudar 202 millones de dólares para proteger a casi nueve millones de personas en 22 países.

El fenómeno podría alterar las temporadas de siembra, reducir la disponibilidad de agua y provocar sequías, inundaciones y tormentas durante la segunda mitad de 2026 y en 2027. Aunque sus efectos varían según la región, la preocupación es la misma: que las familias pierdan sus cultivos y tengan dificultades para conseguir alimentos.

Así funciona el sistema de alerta temprana de la FAO

La FAO utiliza información meteorológica y observaciones satelitales para identificar zonas agrícolas expuestas al estrés por sequía. Su Sistema del Índice de Estrés Agrícola permite detectar riesgos y orientar las decisiones de gobiernos y equipos de asistencia antes de que las pérdidas sean irreversibles.

Estos datos se complementan con pronósticos y asesoramiento para que los agricultores decidan cuándo regar, sembrar o cosechar. La intención es pasar de reaccionar ante una emergencia a prepararse antes de que ocurra.

Estas son las apps y prácticas para proteger las cosechas de "El Niño"

En Camboya, agricultores reciben boletines meteorológicos mediante redes sociales y la aplicación móvil Chamka. La información incluye pronósticos de lluvia y recomendaciones para organizar las labores del campo.

Entre las medidas preventivas promovidas por la FAO están construir diques para almacenar agua, utilizar cultivos de cobertura que conserven la humedad del suelo y adaptar los calendarios agrícolas. También se contempla distribuir semillas resistentes a sequías o inundaciones, proteger al ganado y proporcionar asistencia económica.

¿Qué puede pasar en México y Latinoamérica con "El Niño"?

La intensificación de "El Niño" aumenta el riesgo de alteraciones en las lluvias, sequías e inundaciones en distintas partes de América Latina y el Caribe. Sin embargo, sus efectos no serán iguales en todos los territorios.

Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela están incluidos entre los 22 países prioritarios del llamamiento conjunto. México no figura en esa lista, por lo que el anuncio no implica que el país esté incluido en el operativo de ayuda.

10 días de aviso: la diferencia para un agricultor sobre la sequía

Sokhom Kha, agricultora camboyana, recibió una advertencia de que no llovería y pudo almacenar agua y cerrar los diques de sus campos. También aprendió a esperar antes de cosechar cuando se pronostican precipitaciones.

La FAO y el PMA estiman que cada dólar invertido en acciones anticipatorias puede generar beneficios de hasta siete dólares al reducir pérdidas agrícolas y costos de respuesta. Ahora buscan financiación para ampliar la protección a 8.8 millones de personas. Porque, en el campo, anticiparse puede marcar la diferencia entre salvar una cosecha y perderla.

