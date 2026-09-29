¡La Corte tumba candado contra el crimen! SCJN invalida parte de reforma electoral de Chihuahua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este martes algunas de las disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que buscaban endurecer las reglas frente a la intervención de la delincuencia en las elecciones. Entre ellas quedó sin efecto la sanción de pérdida de registro o cancelación de candidaturas relacionada con actos delictivos.

¿Qué decidió la Suprema Corte (SCJN)?

El Pleno consideró que esas sanciones no permitían determinar de manera proporcional la responsabilidad de cada persona. En uno de los casos, estableció que no basta con que una candidatura resulte beneficiada por actos de violencia, amenazas, coacción o financiamiento ilegal realizados por terceros; debe existir una responsabilidad personal que pueda acreditarse.

La reforma había sido aprobada por el Congreso de Chihuahua en junio y publicada el 30 de ese mes. Morena promovió la acción de inconstitucionalidad 99/2026 contra diversos puntos, aunque también fueron presentados recursos por legisladores locales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La resolución ocurre a pocos días del inicio del proceso electoral local, previsto para el 1 de octubre.

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