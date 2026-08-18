Se desvaneció afuera de una farmacia y murió: Misteriosa muerte de un hombre en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La madrugada del martes 18 de agosto, sucedieron dos hechos que hicieron que las autoridades se movilizaran para llegar a ambas emergencias. Fue en la Zona Metropolitana de Guadalajara donde un hombre fue atacado a balazos y otro murió misteriosamente luego de desvanecerse a las afueras de una farmacia.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la v1da a las afueras de un establecimiento sobre la Av. Servidor Público en la zona Real de Zapopan; autoridades investigan su d3ceso.#SomosTestigos🚨



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Balacera en la colonia El Órgano en Tlaquepaque

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue víctima de una agresión directa a tiros mientras caminaba por la colonia El Órgano, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Lo que se ha dicho hasta ahora es que al menos un sujeto armado lo interceptó y le disparó en varias ocasiones a corta distancia antes de darse a la fuga entre las calles que son bastante oscuras.

Trasladan a herido de bala

Vecinos que escucharon los disparos pidieron apoyo rápidamente. A la zona llegaron paramédicos para darle los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba varios impactos de bala en el cuerpo.

Por la gravedad de las heridas que sufría, fue trasladado urgentemente a una institución de salud cercana, donde los doctores reportaron su estado de salud como delicado.

Calles oscuras de Tlaquepaque impiden la captura

Elementos de la policía municipal de Tlaquepaque llegaron al cruce asegurar la escena.

Oficiales dijeron que la agresión sucedió en un tramo con muy poco alumbrado público, lo que dificultó obtener características precisas sobre él o los responsables del ataque. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos que originaron la agresión.

Hombre cae y muere afuera de una farmacia en Zapopan

En un hecho diferente, sobre la avenida Servidor Público, en la zona Real de Zapopan, las autoridades atendieron el reporte de una persona sin vida.

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad caminaba por la zona cuando de repente cayó sobre la banqueta, justo a afuera de una farmacia.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue 4tacad0 a b4laz0s en calles de la Col. El Órgano en San Pedro Tlaquepaque; la v1ctim4 fue reportada grave de salud.#SomosTestigos🚨



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¿De qué murió el sujeto?

Elementos de emergencia llegaron para intentar reanimar al hombre, pero tras varios intentos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los agentes que revisaron la escena comentaron que el cuerpo no presentaba golpes ni marcas evidentes de violencia física.

La Fiscalía del Estado están a la espera de los peritajes del Servicio Médico Forense para saber las causas exactas de su muerte.