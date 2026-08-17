Sujeto entra armado a la Universidad de Nayarit para amenazar de muerte a su exnovia

Se vivieron momentos de terror en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), luego de que un joven de aproximadamente 20 años ingresara este lunes 17 de agosto a la Unidad Académica de Enfermería para amenazar y acosar a su expareja en Tepic.

El sujeto, identificado como Arturo “N”, habría intentado agredir con un arma a quien fuera su exnovia , mientras ella se encontraba con su actual novio, por lo que de inmediato se pidió la ayuda de la Policía Estatal.

VIDEO: Detienen a joven que ingresó armado a la Universidad de Nayarit

Solo habían transcurrido unas horas del inicio del ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Nayarit cuando la calma se rompió. Esto después de que un joven de 20 años ingresara al campus de Enfermería sin que nadie se percatara de que llevaba consigo un arma tipo revólver.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Arturo habría ingresado a uno de los salones para buscar a quien fuera su exnovia y, presuntamente, comenzó a amenazarla mientras apuntaba con el arma.

Ante la situación, la Dirección de Seguridad Universitaria avisó a la Policía Estatal sobre la presencia de un joven armado, por lo que elementos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para detenerlo.

¿Qué pasará con el sujeto que fue detenido en la Universidad de Nayarit?

Una vez que Arturo fue sacado de las instalaciones, elementos de seguridad lo trasladaron al Ministerio Público, donde fue puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal.

De igual forma, se dio a conocer que entre las cosas del joven se encontraba:



Una pistola tipo revólver de aire comprimido, calibre 4.5 mm.

Seis cartuchos útiles

Un celular

Ante estos hechos, el joven podría enfrentar cargos relacionados con la portación ilegal de un arma, así como por el presunto acoso en contra de su expareja, quien presuntamente ya habría recibido amenazas de muerte.

Con base en el Código Penal de Nayarit, quien porte armas prohibidas puede llegar a enfrentar de uno a tres años de prisión, mientras que la intimidación o amenaza a una persona sumaría de 6 meses a 2 años de prisión.