Perro ataca a indigente y lo muerde del cuello; muere en calles de la GAM

Un indigente murió luego de ser atacado por un perro que, de acuerdo con los primeros reportes, le mordió el cuello mientras se encontraba en la vía pública, en el cruce de Insurgentes Norte y Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en la Ciudad de México (CDMX).

Perro ataca a mordidas a indigente en Insurgentes Norte

Elementos de la Secretaría de Segurida Ciudadana de la Ciudad de México fueron alertados sobre una persona lesionada por mordeduras en las avinidas Insurgentes Norte y Ticomán, de la colonia Residencial Zacatenco.

Al llegar, encontraron a un hombre inconsciente sobre la vía pública y a un perro amarrafo de un poste. De acuerdo con los reportes, el perro habría mordido al hombre en el cuello.

⚫ Muere hombre tras ser atacado por un perro en la Gustavo A. Madero.



El sujeto fue localizado inconsciente en el cruce de Insurgentes Norte y Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, con heridas por mordedura en el cuello.



🚔 Paramédicos confirmaron que ya no contaba… pic.twitter.com/GOXfR4Y9vx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2026

Los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadron de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada y de los hechos se informó al agente del Ministerio Público, para los servicios periciales correspondientes.

¿Qué le pasará al perro que atacó al indigente?

Tras el brutal ataque, personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC acudió al lugar para resguardar al perro.

El can fue colocado en una transportadora y trasladado a instalaciones de la brigada animal, donde quedó bajo resguardo para su evaluación y tratamiento médico.

Perro muerde a niño en la cara en Álvaro Obregón

El pasado 24 de febrero, en la colonia Lomas de Plateros, de la alcaldía Álvaro Obregón,un niño de 4 años fue por un perro de la raza Pitbull dentro de su propio domicilio.

El incidente dejó al menor con heridas de consideración en el rostro y movilizó a cuerpos de emergencia y a personal especializado en manejo animal de la capital.

Los hechos ocurrieron en la calle Francisco de P. Miranda y Circuito, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente emitieron una alerta sobre una persona lesionada por mordedura de can, lo que derivó en una rápida respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).