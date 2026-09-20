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Se forman dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay": ¿Dónde se encuentran y cuáles son sus efectos en México?

Durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre se formaron dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay"; ¿dónde están y qué van a provocar en México?

Se forman dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay": ¿Dónde se encuentran y cuáles son sus efectos en México?
¿Dónde está la tormenta tropical “Odalys”?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

La actividad de ciclones en los océanos todavía no termina y la presencia de dos tormentas tropicales se confirmó este domingo 20 de septiembre. La Conagua informó de la formación de la tormenta tropical "Odalys" en el Océano Pacífico y de la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico.

Además, las autoridades vigilan una zona de baja presión pegada a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán que podría convertirse en ciclón muy pronto.

¿Dónde está la tormenta tropical "Odalys"?

En el Océano Pacífico, la depresión a la que se le venía dando seguimiento tomó fuerza y se convirtió en la tormenta tropical "Odalys".

Su centro se ubicó a unos 2 mil 5 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h mientras avanza al noroeste.

Por lo lejos que está, el sistema se mueve mar adentro y no representa peligro para México.

"Odalys" podría convertirse en huracán categoría 1

El pronóstico dice que el sistema seguirá ganando fuerza en aguas profundas:

  • Se prevé que para este lunes 21 de septiembre alcance la fuerza de huracán categoría 1.
  • Avanzará paulatinamente al suroeste de Punta Eugenia, pasando de vientos de 100 km/h a ráfagas de hasta 160 km/h.
  • Mantendrá su ruta alejada de la costa sin tocar tierra firme.

Alerta por zona de baja presión frente a Michoacán

Las dos tormentas tropicales no son los únicos fenómenos meteorológicos que requieren atención. La autoridades también alertaron sobre una zona de baja presión al sur de Jalisco, Colima y Michoacán.

  • Está a 485 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, desplazándose hacia el norte.
  • Registra un 90 % de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas o a 7 días.
  • Se prevé que tome fuerza de ciclón en el transcurso de este mismo día.

Se forma la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico

Del otro lado del país, en el Océano Atlántico, la depresión tropical Seis evolucionó oficialmente a la tormenta tropical "Fay".

  • Su centro se ubica a 730 kilómetros al suroeste de Las Azores y a 5,420 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.
  • Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se mueve hacia el nor-noreste a 7 km/h.
  • Por su enorme distancia y su trayectoria calculada hacia mar abierto, tampoco representa peligro para México.
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