Se forman dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay": ¿Dónde se encuentran y cuáles son sus efectos en México?

La actividad de ciclones en los océanos todavía no termina y la presencia de dos tormentas tropicales se confirmó este domingo 20 de septiembre. La Conagua informó de la formación de la tormenta tropical "Odalys" en el Océano Pacífico y de la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico.

Además, las autoridades vigilan una zona de baja presión pegada a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán que podría convertirse en ciclón muy pronto.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Odalys en el océano Pacífico. No genera efectos en #México 🇲🇽.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/ejbCx7Fg2h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026

¿Dónde está la tormenta tropical "Odalys"?

En el Océano Pacífico, la depresión a la que se le venía dando seguimiento tomó fuerza y se convirtió en la tormenta tropical "Odalys".

Su centro se ubicó a unos 2 mil 5 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h mientras avanza al noroeste.

Por lo lejos que está, el sistema se mueve mar adentro y no representa peligro para México.

"Odalys" podría convertirse en huracán categoría 1

El pronóstico dice que el sistema seguirá ganando fuerza en aguas profundas:



Se prevé que para este lunes 21 de septiembre alcance la fuerza de huracán categoría 1



Avanzará paulatinamente al suroeste de Punta Eugenia, pasando de vientos de 100 km/h a ráfagas de hasta 160 km/h.



Mantendrá su ruta alejada de la costa sin tocar tierra firme.

Alerta por zona de baja presión frente a Michoacán

Las dos tormentas tropicales no son los únicos fenómenos meteorológicos que requieren atención. La autoridades también alertaron sobre una zona de baja presión al sur de Jalisco, Colima y Michoacán.



Está a 485 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, desplazándose hacia el norte.



Registra un 90 % de probabilidad para convertirse en ciclón tropical



Se prevé que tome fuerza de ciclón en el transcurso de este mismo día.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Fay, a partir de la #DepresiónTropical #Seis en el océano Atlántico. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México 🇲🇽.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/w1Rw3IYGyg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026

Se forma la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico

Del otro lado del país, en el Océano Atlántico, la depresión tropical Seis evolucionó oficialmente a la tormenta tropical "Fay".

