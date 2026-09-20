Se forman dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay": ¿Dónde se encuentran y cuáles son sus efectos en México?
Durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre se formaron dos tormentas tropicales, “Odalys” y “Fay"; ¿dónde están y qué van a provocar en México?
La actividad de ciclones en los océanos todavía no termina y la presencia de dos tormentas tropicales se confirmó este domingo 20 de septiembre. La Conagua informó de la formación de la tormenta tropical "Odalys" en el Océano Pacífico y de la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico.
Además, las autoridades vigilan una zona de baja presión pegada a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán que podría convertirse en ciclón muy pronto.
🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Odalys en el océano Pacífico. No genera efectos en #México 🇲🇽.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026
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¿Dónde está la tormenta tropical "Odalys"?
En el Océano Pacífico, la depresión a la que se le venía dando seguimiento tomó fuerza y se convirtió en la tormenta tropical "Odalys".
Su centro se ubicó a unos 2 mil 5 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h mientras avanza al noroeste.
Por lo lejos que está, el sistema se mueve mar adentro y no representa peligro para México.
"Odalys" podría convertirse en huracán categoría 1
El pronóstico dice que el sistema seguirá ganando fuerza en aguas profundas:
- Se prevé que para este lunes 21 de septiembre alcance la fuerza de huracán categoría 1.
- Avanzará paulatinamente al suroeste de Punta Eugenia, pasando de vientos de 100 km/h a ráfagas de hasta 160 km/h.
- Mantendrá su ruta alejada de la costa sin tocar tierra firme.
Alerta por zona de baja presión frente a Michoacán
Las dos tormentas tropicales no son los únicos fenómenos meteorológicos que requieren atención. La autoridades también alertaron sobre una zona de baja presión al sur de Jalisco, Colima y Michoacán.
- Está a 485 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, desplazándose hacia el norte.
- Registra un 90 % de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas o a 7 días.
- Se prevé que tome fuerza de ciclón en el transcurso de este mismo día.
🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Fay, a partir de la #DepresiónTropical #Seis en el océano Atlántico. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México 🇲🇽.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026
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Se forma la tormenta tropical "Fay" en el Atlántico
Del otro lado del país, en el Océano Atlántico, la depresión tropical Seis evolucionó oficialmente a la tormenta tropical "Fay".
- Su centro se ubica a 730 kilómetros al suroeste de Las Azores y a 5,420 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.
- Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se mueve hacia el nor-noreste a 7 km/h.
- Por su enorme distancia y su trayectoria calculada hacia mar abierto, tampoco representa peligro para México.