Tiembla en la CDMX: Se registra sismo con epicentro en Tlalpan

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informa que se detectó un sismo de magnitud 2.2 en la CDMX, con epicentro en la alcaldía Tlalpan.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. TLALPAN, CDMX 09/10/26 16:50:06 Lat 19.26 Lon -99.21 Pf 8.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 9, 2026

¿Hay afectaciones por el sismo de 2.2 en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, hasta el momento, no hay afectaciones por el sismo de magnitud 2.2 que tuvo su epicentro en la alcaldía Tlalpan de la CDMX.

“Establecemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías (UGIRPC) para descartar cualquier eventualidad”, escribió la SGIRPC en su cuenta de X.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en la CDMX?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) usó su cuenta de X para informar que el sismo se percibió en algunas zonas de la CDMX, por lo que mantienen la comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El también C5 indicó que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro de un movimiento telúrico es en la CDMX.

⚠ Se registró sismo con percepción en algunas zonas de la Ciudad, mantenemos comunicación con @SGIRPC_CDMX Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México. Estamos al pendiente ante cualquier emergencia. https://t.co/4kqozo72LK #911CDMX #C5CorazónDeLaCDMX #C5OjosDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 9, 2026

¿Por qué tembló en la CDMX?

De acuerdo a información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los sismos con epicentro en la CDMX, incluyendo al de esta tarde, en su mayoría son ocasionados por los movimientos en fallas geológicas locales.

“En efecto, un sismo es el resultado de la activación de una falla geológica preexistente o de uno de sus segmentos. Por lo que se refiere a los de magnitudes menores que ocurren en la capital del país, se deben a la activación no de una sola falla geológica, sino de un sistema de fallas localizado al poniente de la capital. Conocido como sistema de fallas de la Sierra de las Cruces (la cual separa el Valle de México del Valle de Toluca), está muy bien cartografiado y estudiado por los geólogos”, mencionó Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, en Gaceta UNAM.

