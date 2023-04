¿En cuales estados de México es donde ocurren más sismos?

México es un país altamente sísmico, es decir, que frecuentemente ocurren sismos. Esto es debido a su ubicación sobre cinco placas tectónicas: de Norteamérica, de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.

La mayoría de los temblores que ocurren en México son debido a la interacción entre las placas de Norteamérica, de Rivera y de Cocos, debido a que entre las últimas dos existe una zona de subducción, es decir, esas dos placas se deslizan por debajo de la placa Norteamericana, de acuerdo con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Qué estado de México tiembla más?

El estado en el que tiembla más es Chiapas, seguido de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, que completan las entidades con mayor sismicidad, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM).

El organismo dependiente de la Secretaría de Economía agrega que, debido al fenómeno de subducción de las placas tectónicas, también resultan afectados los estados de:

Veracruz.

Tlaxcala.

Morelos.

Puebla.

Nuevo León.

Sonora.

Baja California.

Baja California Sur.

Ciudad de México.

Sí, la Ciudad de México es afectada por la subducción de placas tectónicas, ya que está ubicada lo suficientemente cerca para experimentar los efectos de los temblores. Además, la condición de subsuelo de la capital del país, asentada en la superficie de lo que fue un lago, lo cual provoca zonas de suelo heterogéneas e inestables dependiendo de la zona donde se ubican las construcciones.

¿En cuáles estados de México no tiembla?

Aunque en la mayoría de estados tiembla, en ciertas regiones de nuestro país casi no hay temblores, como es la zona sísmica A, conformada por las entidades de



Chihuahua.

Durango.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Sinaloa.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

En dicha zona, según el SGM no hay registros históricos de sismos, ya que en los últimos 80 años no han ocurrido temblores. Por otro lado, las zonas B y C son zonas intermedias, donde ocurren sismos de forma poco frecuente. Mientras que la Zona D es donde han ocurrido grandes temblores históricos, la ocurrencia de estos fenómenos es de forma muy frecuente.

La institución agrega que las zonas de mayor sismicidad están concentradas en la costa occidental de México, especialmente en las “brechas sísmicas”, donde no se han reportado sismosde magnitudes de siete o superiores en escala Richter por un largo periodo, como lo es la Brecha de Guerrero, de Jalisco y de Chiapas, donde no han registrado temblores en 100 años, 70 y 300 años, respectivamente.