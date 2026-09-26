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Fuerte choque múltiple sobre la carretera La Marquesa-Tenango dejó a una persona fallecida

En el accidente se vieron involucrados tres vehículos; ocasionando así la perdida de una persona y afectaciones severas a la circulación en La Marqueza.

Fuerte choque múltiple es registrado sobre la carretera La Marquesa - Tenango este 26 de septiembre
Un choque múltiple es registrado durante las primera horas de este sábado| Azteca Noticias

Escrito por: Jorge Iñigo

Un fuerte choque múltiple ocurrió durante las primeras horas de este sábado 26 de septiembre en la carretera La Marquesa-Tenango, específicamente en el Valle Miguel Hidalgo, causando la trágica muerte de una persona y severas afectaciones en la circulación de la zona turística y de conexión con el sur del Estado de México.

En el incidente estuvieron involucrados tres vehículos: una camioneta particular, una unidad de carga pesada que terminó volcada en el asfalto y un automóvil con cromática de taxi del municipio de Xalatlaco. Equipos de rescate llegaron rápidamente para atender la emergencia; lamentablemente, el conductor del taxi falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Elementos de seguridad llevaron a cabo un acordonamiento y el cierre total de la circulación en ambos sentidos, desde el entronque con la carretera México-Toluca, causando largas filas de vehículos, especialmente entre los automovilistas que se dirigían hacia Tenango del Valle, Ocoyoacac y las comunidades cercanas.

Los comerciantes que viajan a la Ciudad de México para vender sus mercancías cada fin de semana resultaron ser los más afectados. La circulación se restableció después de casi dos horas de interrupción.

Otro choque fue registrado por la zona de Cuernava

Este 25 de septiembre, la circulación en la autopista México-Cuernavaca presentó afectaciones durante la mañana de este luego de que se reportara un accidente a la altura del kilómetro 75, en dirección a Cuernavaca.

Los trabajos de atención del incidente obligaron a reducir el número de carriles, provocando una severa carga vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el percance ocurrió luego de que un vehículo sufriera una salida del camino.

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