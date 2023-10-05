De marzo a la fecha, se registran 415 muertes en México por causas asociadas al calor

En lo que va de la presente temporada de calor, que inició el 19 de marzo, se han registrado un total de 4 mil 248 casos asociados a temperaturas naturales extremas en México, además de 415 defunciones, así lo informó la Secretaría de Salud.

Los estados con el mayor número de casos son Sonora (1,120), Nuevo León (1,020), Baja California (540), Tamaulipas (320), Veracruz (310), Baja California Sur (140), Quintana Roo (120), Sinaloa (100), Coahuila (90), Oaxaca (90), Tabasco (60), Yucatán (60), Michoacán (40), Campeche (30), San Luis Potosí (30), Nayarit (30), Chiapas (10), Chihuahua (10), Jalisco (10), Morelos (10), y Zacatecas (10).

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En la semana epidemiológica 39, que comprende del 24 al 30 de septiembre, se notificaron 74 casos asociados a temperaturas naturales extremas y 23 defunciones a nivel nacional, de las cuales ninguna se atribuye a la tercera ola de calor.

De las 415 defunciones acumuladas hasta la SE 39, 165 son atribuidas a la tercera ola de calor, que se registró del 3 al 20 de septiembre.

Comparativamente, en la semana epidemiológica 39 de la temporada de calor 2022 se notificaron 32 casos asociados y se reportaron cuatro defunciones a nivel nacional. En las últimas 24 horas, la temperatura máxima se registró en Suaqui Grande, Sonora, con 47.2 grados Celsius.

Consejos para prevenir enfermedades durante la temporada de calor

La Dirección General de Promoción de la Salud da una serie de consejos para prevenir enfermedades durante la temporada de calor, que se extiende de marzo a octubre en México.

1. Hidratarse adecuadamente

La deshidratación es una de las principales causas de enfermedades durante la temporada de calor. Por ello, es importante beber al menos 2 litros de agua embotellada, hervida o desinfectada al día.

2. Evitar la exposición al sol

Los rayos del sol pueden causar quemaduras, deshidratación e incluso insolación. Para evitar la exposición al sol, se recomienda:

Evitar salir durante las horas de mayor calor, es decir, de 11:00 a 15:00 horas.

Usar protector solar con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Usar sombrero o gorra, lentes de sol y sombrilla.

3. Mantener una buena higiene

Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por contacto, como la diarrea.

4. Permanecer en lugares frescos

Los lugares frescos, a la sombra y bien ventilados ayudan a mantener una temperatura corporal adecuada.

5. Ventilar el automóvil

Antes de subirse al automóvil, es importante ventilarlo durante unos minutos para eliminar el calor acumulado.

6. Cuidar a los grupos vulnerables

Los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son más propensos a sufrir complicaciones por el calor. Es importante cuidarlos durante la temporada de calor.

7. Consultar a un médico

Si presentas síntomas de enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consulta a un médico.

Recomendaciones adicionales

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas con cafeína, ya que pueden deshidratar.

Limitar el consumo de alimentos pesados o grasosos.

Hacer ejercicio en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Si tienes que salir al exterior, procura hacerlo acompañado.

Siguiendo estos consejos, puedes prevenir enfermedades y disfrutar de la temporada de calor de forma segura.