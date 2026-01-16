Así puedes ubicar la CCT de las escuelas para las preinscripciones CDMX 2026-2027

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) ha dado el banderazo de salida para el proceso de preinscripciones del Ciclo Escolar 2026-2027. El periodo de registro comenzó este 13 de enero y finalizará el 27 de febrero de 2026, por lo que es vital tener a la mano todos los datos de los planteles de interés, especialmente la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Si estás por registrar a tu hijo en preescolar, 1° de primaria o 1° de secundaria, aquí te explicamos cómo encontrar este dato clave y qué criterios se usarán para la asignación de lugares.

¡Las preinscripciones ya comenzaron!



Puedes registrar tu #preinscripción para educación especial, preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria en la Ciudad de México para el ciclo escolar 2026–2027.



¿Cómo ubicar la CCT para las preinscripciones CDMX 2026?

Uno de los pasos más importantes al llenar el registro es identificar correctamente las escuelas de tu preferencia. La convocatoria oficial señala que debes contar con el Nombre, la Opción de Preinscripción (OP) o la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de los planteles solicitados.

Para evitar errores —ya que existen escuelas con el mismo nombre pero en distintas localidades—, la AEFCM recomienda consultar el apartado "Ubica tu escuela".

Pasos para obtener la CCT:



Ingresa al portal oficial de la AEFCM en la siguiente dirección: https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/jsp

Utiliza el buscador para localizar las escuelas de tu interés.

Anota la CCT, el nombre exacto y la OP de cada una.



Para Preescolar y Primaria , necesitas los datos de 3 opciones .

, necesitas los datos de . Para Secundaria, debes tener listas 5 opciones.

Es fundamental verificar que la modalidad de la secundaria (general, técnica, telesecundaria o CAM) sea la correcta al momento de seleccionar la CCT.

Otros requisitos para el registro a las preinscripciones CDMX 2026-2027

Además de las claves de las escuelas, al momento de realizar el trámite en línea en www.gob.mx/aefcm, deberás tener a la mano la siguiente información y documentos de tu hijo o hija:

CURP (Clave Única de Registro de Población): Es indispensable contar con la CURP del aspirante. Si tiene hermanos en la escuela solicitada como primera opción, también necesitarás la CURP de ellos.

Es indispensable contar con la CURP del aspirante. Si tiene hermanos en la escuela solicitada como primera opción, también necesitarás la CURP de ellos. Edad requerida:

2° de Preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

3° de Preescolar: 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

1° de Primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

1° de Secundaria: Menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 (para secundaria general o técnica).

Datos de contacto: Dos direcciones de correo electrónico personal vigentes de la madre, padre o tutor, así como un número telefónico válido, ya que serán los medios de comunicación oficiales.

¿Cómo asignan las escuelas en las preinscripciones CDMX?

La asignación de lugares está sujeta a la disponibilidad y se aplican criterios estrictos publicados en la convocatoria. Estos varían ligeramente según el nivel educativo:

Para 1° de Secundaria: La asignación se divide en dos etapas principales:

Primera Etapa (15% de los lugares): El factor principal es el promedio final obtenido en el certificado de educación primaria.

El factor principal es el obtenido en el certificado de educación primaria. Segunda Etapa (85% de los lugares): Se consideran tres criterios de desempate:

Tener hermanos inscritos en 1° o 2° grado en la escuela solicitada como primera opción.

La cercanía del domicilio registrado en la solicitud.

La edad del estudiante.



Se consideran tres criterios de desempate: Tener hermanos inscritos en 1° o 2° grado en la escuela solicitada como primera opción. La cercanía del domicilio registrado en la solicitud. La edad del estudiante. Para Preescolar y Primaria: Se consideran los siguientes factores para dar prioridad:

Tener hermanos inscritos en el plantel (de 1° a 2° para preescolar; de 1° a 5° para primaria).

El domicilio registrado en la solicitud.

La edad del aspirante.

Pero, ¿qué pasa si no hay lugar en mis opciones? Si no hay disponibilidad en las escuelas solicitadas, la AEFCM asignará un espacio en una escuela cercana a las opciones registradas o, en su defecto, en el contraturno (turno vespertino) de los mismos planteles