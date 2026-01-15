Frente frío 28 bajará más la temperatura en México; se prevé clima extremo, lluvias y hasta -10 °C

El frente frío número 28 ya está en México y viene a provocar un clima de locos: lluvias intensas, evento de “Norte” y temperaturas bajo cero en varias regiones.

Si pensabas que el frío ya había pasado, mejor prepara el abrigo, y el paraguas, porque los vientos fuertes también harán de las suyas.

Frente frío 28 cruza México: estados afectados con bajas temperaturas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal interactúa con una vaguada y un canal de baja presión, lo que provocará condiciones meteorológicas extremas en gran parte del país.

Se espera un descenso en el termómetro en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central:



Temperaturas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas.

zonas serranas de Zacatecas. Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas

Nuevo frente frío provocará fuertes lluvias en estos estados

Lluvias muy fuertes: Chiapas y Tabasco.

Chiapas y Tabasco. Lluvias moderadas: Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Veracruz (Olmeca) y Oaxaca. Chubascos: Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche.

Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche. Intervalos de chubascos: Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Hidalgo y Tlaxcala.

⛈️⚠️¡Importante! Se pronostican para este jueves #Lluvias intensas en zonas de #Chiapas y #Tabasco, así como muy fuertes en regiones de #Veracruz y #Oaxaca.



Consulta el #Pronóstico de lluvias en otras entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/jGaFscXmvr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

Clima en CDMX y Edomex este 15 de enero

En la CDMX y el Edomex , el panorama no será nada amigable. La capital amanecerá con temperaturas de 7 a 9 °C, mientras que en Toluca el termómetro podría bajar hasta 0 °C.

Durante la tarde, el ambiente será templado, pero con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. En zonas altas del Valle de México podrían presentarse heladas y neblina, lo que complica la movilidad desde muy temprano.

¿Cuándo acaba el frío en México?

Aunque muchos ya cuentan los días para la primavera, la realidad es que el frío aún tiene para dar. Para esta temporada inverna l se prevén 48 sistemas frontales; hasta ahora apenas vamos en el número 28 y este mismo fin de semana ingresará otro frente frío más.

Ahora bien, el invierno oficialmente termina el 20 de marzo , pero se tiene pronosticado que el último frente frío entre en mayo, así que todavía quedan varias semanas de bajas temperaturas, lluvias y cambios bruscos de clima.

En tanto que, el evento de “Norte” alcanzará rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje de hasta 4.5 metros. En Veracruz, Tamaulipas y la Península de Yucatán también se esperan vientos fuertes que podrían derribar árboles, postes y anuncios.

