¿Cuántos frentes fríos le quedan al 2026? Heladas se intensifican este fin de semana en la CDMX

¡A sacar las cobijas y el café! Las bajas temperaturas no dan tregua en la capital del país. Aunque 2026 aún tiene varios frentes fríos por delante, sus efectos ya se intensifican y este viernes 16 de enero se esperan heladas más severas en diferentes partes de la Ciudad de México ( CDMX ).

Estas son las alcaldías afectadas por los intensos fríos en la CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla y Naranja en diversas alcaldías, por el descenso significativo de la temperatura. ¡No guardes la chamarra ni los guantes! Estas son las zonas afectadas por el frío en la CDMX.

Alerta Amarilla

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta Naranja

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 16/01/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VmpyYoa3Wy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 15, 2026

¿Cuántos frentes fríos le quedan al 2026?

La temporada de frentes fríos 2025-2026 aún no termina y a 2026 le restan 25 sistemas frontales, de acuerdo con el pronóstico oficial del Gobierno de México, presentado por la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estos frentes fríos se concentrarán entre enero y mayo, periodo en el que tradicionalmente se registran los descensos de temperatura más marcados.

Durante la presentación del pronóstico de la temporada, que inició en septiembre y concluirá en mayo, las autoridades informaron que en total se prevén 48 frentes fríos en el país, entre el 2025 y 2026, una cifra ligeramente menor al promedio climatológico de 50 sistemas registrado entre 1991 y 2020.

La distribución mensual contempla 6 frentes en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo, los cuales conforman los sistemas que impactarán durante 2026.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que este comportamiento está influenciado por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Aunque actualmente se mantiene en fase Neutra, existe un 60 por ciento de probabilidad de que se desarrolle un evento débil y de corta duración de La Niña durante el otoño, lo que generalmente se asocia con inviernos más cálidos y secos, sobre todo en el norte del país.