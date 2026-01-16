Desfile planetario 2026: fecha exacta y cómo ver el fenómeno astronómico en México

¡Un evento único! El desfile planetario de 2026, será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y lo mejor, es que será visible en México.

Para que no te lo pierdas, es importante conocer cuándo ocurrirá, las recomendaciones a seguir para observarlo, cómo elegir un lugar con poca contaminación lumínica y verificar las condiciones meteorológicas. ¡Anota la fecha en el calendario!

¿Qué es una alineación planetaria?

Durante el desfile planetario, Venus, Júpiter y Saturno serán los protagonistas al poder observarse a simple vista, sin la necesidad de telescopios.

Venus destacará por su peculiar brillo, siendo el más fácil de identificar en el cielo, seguido de Júpiter, mientras que Saturno se distinguirá por su brillo más tenue.

La UNAM explica que este fenómeno ocurre por la posición aparente de los planetas desde la Tierra, lo que provoca que se vean más cercanos entre sí en el cielo, aunque en realidad se encuentran a millones de kilómetros a distancia.

¿Cuándo puedo ver el desfile planetario en México?

Este gran evento astronómico ocurrirá el 28 de febrero y podrá observarse de manera parcial en México, dependiendo de la ubicación y de las condiciones climatológicas que se presenten ese día.

Durante esa fecha, algunos planetas serán visibles en el firmamento en una alineación aparente, principalmente en las primeras de la noche.

¿Cómo puedes ver el desfile planetario? La observación será más favorable en zonas con poca contaminación lumínica y cielos despejados, aunque no todos los planetas desfilan, podrán ser vistos desde el país, lo que hace que el fenómeno se considere parcial para los observadores en territorio mexicano.

Este desfile será una oportunidad única para mirar al cielo y presenciar un fenómeno que no se repetirá en todo el año.

El 28 de febrero es una fecha clave y unos minutos bastarán para conectar con el cosmos y recordar que, incluso en medio de la rutina diaria, el universo sigue ofreciendo espectáculos irrepetibles.