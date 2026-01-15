Convocatoria UNAM 2026: Esto cuesta el examen de ingreso a la licenciatura

¡Llegó el momento, aspirantes! Tras la publicación de la convocatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ingreso a la licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, es fundamental que prestes atención a las fechas clave y al costo del examen.

¿Cuánto cuesta el examen de la UNAM?

Una de las dudas más frecuentes entre los interesados es el costo del examen de ingreso. Sobre todo, porque este año, el concurso de selección a la máxima casa de estudios se realizará en línea.

Aunque no será presencial, su precio será de 490 pesos, un aumento de 10 pesos con respecto al año anterior.

Ten en cuenta que, el pago se realiza después de completar tu registro en línea y tendrás desde el 2 3 de enero hasta el 5 de febrero a las 15:59 horas para hacerlo.

En el mismo registro se te indicará el banco al que debes acudir, y se te generará una orden por concepto de pago. Es importante que una vez realizado este trámite, conserves muy bien la referencia.

Hoy en #GacetaUNAM | Lanza la UNAM convocatoria al concurso de selección para￼ licenciatura.

¡Consúltala! 👉 https://t.co/cvgBLDlc0E pic.twitter.com/LbB4TBdUWM — FMVZ UNAM (@FMVZUNAM) January 12, 2026

Fechas clave de la convocatoria UNAM 2026

Para que no se te pase nada, aquí tienes el calendario más importante:



Registro en línea: 23 de enero al 3 de febrero

23 de enero al 3 de febrero Pago por derecho a examen: 23 de enero al 5 de febrero

Aclaraciones sobre el registro: 26 al 30 de enero

Cita para toma de fotografía: 26 de enero al 6 de febrero

Llenado de hoja de datos estadísticos y guía de preparación: 26 de enero al 22 de mayo

Examen de ingreso: 23 de mayo al 10 de junio

Recuerda que las clases inician el 10 de agosto, así que todo este proceso es clave para tu inscripción.

¿Qué necesito para presentar el examen en línea de la UNAM?

Este año la modalidad será completamente en línea, por lo que la Universidad implementó varias medidas de seguridad para asegurar que todo sea transparente: A continuación, te enlistamos los pasos que debes seguir para realizar el examen:



Descargar el navegador seguro Lockdown Browser

Realizar la prueba práctica y el simulador en línea

Desinstalar programas que puedan grabar la pantalla

Comprobar que la cámara web, micrófono y navegador funcionen correctamente

Estas reglas son estrictas: si algo falla durante el examen, podrías quedar automáticamente fuera, así que vale la pena probar todo con antelación.

🚨 ¿Quieres entrar a la @UNAM_MX en 2026?



La convocatoria ya está aquí y trae cambios clave.



El registro será exclusivamente en línea y tiene fechas que no puedes perder de vista.



¿Cuándo empieza? ¿Cuándo cierra? ¿Dónde hacer el trámite?



👀 Todo lo que necesitas saber:… pic.twitter.com/nh2xIRA7MU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

¿Cuándo se dan a conocer los resultados de la UNAM 2026?

Los resultados de la UNAM 2026 se publicarán el 17 de julio y podrás consultarlos en la sección “Tu Sitio” dentro de la página oficial de la DGAE: https://www.dgae.unam.mx

Es importante guardar tus datos de acceso y tu comprobante de pago, porque todo el proceso es digital y tu registro es tu garantía para iniciar con el proceso de inscripción.