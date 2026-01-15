¿Cuántos son los Domingos de Cuaresma y que significan?

El inicio de la Cuaresma se marca formalmente con la llegada del Miércoles de Ceniza , un periodo que funciona como una etapa de preparación para las festividades de la Pascua y la conmemoración de la Resurrección del Señor.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza

A lo largo de este tiempo, los domingos juegan un papel fundamental al establecer las fases más relevantes en el trayecto de Jesús hacia el cumplimiento de su Pasión y Muerte . Dentro de la tradición de la Iglesia Católica, este ciclo se compone de cinco domingos específicos, los cuales dan comienzo inmediatamente después de la imposición de la ceniza y finalizan con la llegada del Domingo de Ramos , fecha que da paso a la Semana Santa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 previo a la Semana Santa?

Cada una de estas jornadas dominicales se presenta ante los creyentes como un espacio propicio para profundizar en la introspección, buscar el perdón y robustecer la vida espiritual. Este proceso acompaña simbólicamente el recorrido de Jesús en su dirección a Jerusalén, sitio donde se desarrolla el suceso pascual definitivo.

Para la comunidad cristiana, la Cuaresma posee un significado profundo que emula la estancia de Cristo durante 40 días en el desierto. Durante ese tiempo, se recuerda cómo enfrentó los desafíos del adversario, quien intentó apartar al Hijo de Dios de su propósito de redención.

Los cinco domingos de Cuaresma y su signifiado

De cara al próximo año 2026, el calendario litúrgico ya tiene definidas las fechas para estas celebraciones dominicales. El ciclo iniciará el 22 de febrero con el primer domingo de este periodo, seguido por el segundo domingo el día 1 de marzo.

El recorrido continuará el 8 de marzo con la tercera jornada, mientras que el cuarto domingo tendrá lugar el 15 de marzo. Finalmente, el quinto domingo de Cuaresma se celebrará el 22 de marzo, culminando esta serie el 29 de marzo con la conmemoración del Domingo de Ramos.

Más allá del cumplimiento de las fechas, el tiempo cuaresmal demanda de los fieles la realización de acciones concretas encaminadas a la transformación personal.

¿Qué se hace en la Cuaresma, de acuerdo a la fe católica?

Es habitual que durante estos días se practique de manera constante la oración y el ayuno, junto con actos de penitencia y el ejercicio de la caridad. Asimismo, se promueve la ejecución de obras de misericordia, actividades que tienen como meta final incentivar el arrepentimiento y el progreso en la fe antes de la gran fiesta de la Pascua.

La disciplina espiritual en este periodo también incluye la renuncia voluntaria a ciertos placeres o gratificaciones personales. Se motiva a los seguidores a adoptar una actitud de servicio hacia el prójimo y a practicar la abstinencia como herramientas para estrechar el vínculo con la divinidad.

En última instancia, la Cuaresma se define por un énfasis constante en el análisis interior y el sacrificio personal, elementos considerados esenciales para alcanzar una conexión más íntima y significativa con Dios.

