Sismo activa alerta sísmica en CDMX hoy 16 de enero; ¿de cuánto fue y dónde se sintió el temblor?

Durante los primeros minutos de este viernes, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 con epicentro en el estado de Guerrero. El fenómeno sísmico se localizó específicamente a 19 kilómetros hacia el suroeste de la localidad de San Marcos.

#URGENTE | Tras el #sismo que se suscitó al suroeste de #SanMarcos, #Guerrero, se reporta que habitantes sintieron poco el movimiento telúrico.



El reporte de Juan José Romero para #AztecaNoticias desde el lugar de los hechos. pic.twitter.com/0Zb6c6ibtd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el evento ocurrió exactamente a las 00:42 horas, situándose en las coordenadas de latitud 16.72 y longitud -99.55, con una profundidad estimada de 10 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km pic.twitter.com/XALeTK3KyJ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 16, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Ante la detección de un movimiento telúrico, la prioridad absoluta es mantener la serenidad y dirigirse de inmediato a las zonas de menor riesgo previamente establecidas. Si te encuentras en un edificio, es fundamental evitar el uso de elevadores y permanecer alejado de ventanas, espejos u objetos colgantes que puedan desprenderse. En caso de no poder evacuar a tiempo, busca refugio junto a columnas o estructuras resistentes bajo la técnica del "triángulo de la vida", protegiendo siempre la cabeza con ambas manos.

Una vez que el temblor cese, realiza una evacuación ordenada siguiendo las rutas de salida hasta alcanzar el punto de reunión exterior. Durante este trayecto, mantente alerta ante posibles daños estructurales visibles, como grietas diagonales en muros o desprendimientos de techumbre. Si estás en la vía pública, busca espacios abiertos lejos de postes eléctricos, árboles de gran altura o fachadas de edificios antiguos que pudieran colapsar debido a las réplicas.

Finalmente, es vital cerrar las llaves de paso de gas y desconectar interruptores eléctricos para prevenir incendios o explosiones por fugas. Utiliza tu teléfono móvil exclusivamente para emergencias o para reportar situaciones de riesgo a través del 911, prefiriendo el uso de mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas. Mantente informado a través de fuentes oficiales y sigue las instrucciones de los cuerpos de protección civil antes de reingresar a cualquier inmueble.