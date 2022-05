Sedena inicia proceso de contratación para trabajar en empresa Olmeca-Maya-Mexica

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó a la opinión pública que con motivo de la creación del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., inicia el proceso de contratación de personal profesional y mano de obra calificada de civiles y militares en situación de retiro para integrarse a mencionado grupo en las tareas de:

Áreas de contratación

- Administración y finanzas.

- Recursos Humanos.

- Fiscalización.

- Jurídica (litigación, derecho consultivo y corporativo) - Negocios y Mercadotecnia.

- Planeación Estratégica.

- Comunicación. - Logística.

- Tecnologías de la información y Comunicaciones.



- Transparencia.

- Actuaría.

- Transporte ferroviario y aeroportuario.

- Control aéreo y ferroviario.

- Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica e industrial.

Requisitos para ser contratados

De igual forma se informó que quienes deseen ser contratados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

• Acreditar haber concluido al menos los estudios correspondientes a nivel licenciatura, mediante la presentación del título y cédula correspondientes.

• Tener mínimo de 18 años cumplidos al presentar su solicitud.

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público no estar sujeto a proceso penal.

• Contar con cartilla del Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación en el caso de hombres.

• No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.

• No presentar tatuajes en lugares visibles con el uso de vestimenta formal, en caso de tener alguno, que este tenga una dimensión máxima de 10 x 10 cms.; las imágenes no sean ofensivas a la moral, hagan apología del delito o constituyan una expresión de discurso de odio. En caso de tener más de un tatuaje, estos no sean mayores del 10% de la superficie corporal.

• Firmar consentimiento y/o compromiso para someterse a las evaluaciones correspondientes; su disposición para que la institución realice las investigaciones necesarias y aceptar el resultado del proceso de reclutamiento, selección y evaluación; así como para sujetarse a las normas y disposiciones que en materia disciplinaria emita el Grupo.

• Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.

• No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso.

• Disponibilidad para viajar y/o cambiar de residencia.

• Contar con correo electrónico.

¿A dónde deberán contactarse los interesados?

Los interesados podrán llamar a los teléfonos 55-2122-1310 Ext. 6150 ó al 55-1553-4333, enviar su solicitud al correo electrónico: gafsaomm@sedena.gob.mx o acudir a las instalaciones del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., ingresando por la puerta No. 8 del Campo Militar No. 1-A, “General Álvaro Obregón”, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Con estas acciones, se asegura en la convocatoria respectiva dada a conocerse este viernes por la noche, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México, al realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.