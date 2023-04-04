Segob se reúne con consejeros electorales en el INE por seguridad en elecciones 2023

La Secretaría de Gobernación (Segob), al mando de Adán Augusto Hernández López, se reunió con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) en las instalaciones del órgano, esto, a menos de 24 horas del relevo de la presidencia del Consejo General, ahora conformada por Guadalupe Taddei Zavala y otros tres nuevos consejeros.

Adán Augusto López, acompañado de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el motivo de la reunión es trabajar con los gobernadores del Estado de México (Edomex), Alfredo del Mazo Maza, y el de Coahuila, Miguel Riquelme Solís con miras a la seguridad de las elecciones 2023.

El gobernador del estado de Coahuila, dio la bienvenida a Guadalupe Taddei Zavala y saludó a los presentes. Posteriormente, dio a conocer que el inicio de campaña para las elecciones 2023 se dio el pasado domingo 2 de abril en ambos estados, por lo que es importante trabajar en la seguridad para el proceso democrático.

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Elecciones 2023 serán las más grandes en Edomex en la historia

Al tomar la palabra, Alfredo del Mazo Maza, destacó que el INE, junto con la Segob, la SSC y las gobernaciones de los estados, buscarán conducir el proceso electoral en un marco de legalidad. Aunado a ello, destacó que más de 12 millones de mexiquenses participarán en las elecciones 2023, las cuales serían las más grandes en la entidad en la historia.

Adán Augusto López mencionó que el hecho de que se reunieran los funcionarios este martes es un histórico. Asimismo, agradeció la invitación por parte de la presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Guadalupe Taddei Zavala tomó la palabra después de Adán Augusto López y comentó que una de las prioridades del INE es entablar conversaciones con miras a mejorar la democracia del país.

Adán Augusto López habla sobre suspensión del Plan B del AMLO

El titular de la Segob aseveró que es importante a esperar la resolución acerca de la suspensión del Plan B del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).