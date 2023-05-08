¿Cómo fue el primer debate de Edomex? Revive lo dicho por Alejandra del Moral y Delfina Gómez

Fue el pasado jueves 20 de abril cuando se llevó a cabo el primer debate de Estado de México (Edomex), rumbo a las elecciones 2023, con las candidatas a la gubernatura, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Este es el resumen de lo más importante dicho en el ejercicio.

Los temas que se debatieron en el primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fueron:



Servicios públicos.

Cultura y recreación.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

En punto de las 20:00 horas, comenzó el primer debate, como moderadora se encontró Ana Paula Ordorica y como introducción, se le dio un minuto a cada candidata para que se presentara. "Vamos a ganar esta batalla", afirmó Delfina Gómez y, por otro lado, Alejandra del Moral presentó su proyecto llamado "Reconciliación".

Alejandra del Moral arremetió contra Delfina Gómez en el debate por las elecciones en el Edomex|Captura de pantalla.

Alejandra del Moral afirma que Delfina Gómez representa la corrupción

Alejandra del Moral se lanzó contra Delfina Gómez casi desde el inicio del primer debate, pues sentenció que representa la corrupción por haber sido sentenciada por “robar el dinero de los trabajadores” cuando fue presidenta municipal de Texcoco.

“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores, es algo por lo que ya fuiste juzgada, por lo que fuiste declarada culpable... Tú representas la corrupción”, expresó la abanderada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

#DebateEdomex | "“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores, es algo por lo que ya fuiste juzgada, por lo que fuiste declarada culpable... Tú representas la corrupción” dice @AlejandraDMV



"Fue un fallo que se hizo a un partido, no a una persona" responde… pic.twitter.com/3nDTKPmGgs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

Candidatas presentaron sus propuestas para el transporte público

Tras ser cuestionada sobre sus propuestas para el transporte público, Delfina Gómez dijo que en primera instancia buscará hablar con los transportistas para saber lo que realmente está pasando. Así como reorganizar el transporte público.

Por su parte, la propuesta de Alejandra del Moral para el transporte público, indicó que son 164 mil concesiones las que tiene el Estado de México otorgadas y solo el 8% tiene cámaras de vigilancia, por lo que se “tiene que poner orden”.

Delfina Gómez afirma que "la noche oscura" del PRI está por terminar

Delfina Gómez finalizó diciendo que hay dos opciones: el “PRIAN” o la verdadera transformación. “Se les agotó el tiempo”, afirma. “Nuestro momento ha llegado, lo puedo percibir en los ojos de esperanza".

“La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo. No debe ser nada fácil saber que será la responsable en entregar el gobierno al pueblo después de 100 años”, expresó.

#DebateEdomex | "No debe ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del #Edomex al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del #PRI"@delfinagomeza a @AlejandraDMV https://t.co/DBxvRLrsrX pic.twitter.com/5dB0iyPZWm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

¿Cuándo será el segundo debate de Edomex rumbo a las elecciones 2023?

El segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas.