Desaparece en Jalisco joven peruana; sus padres no han recibido apoyo de ninguna autoridad

17 de octubre.- Un nuevo caso de mujeres desaparecidas comienza a cimbrar en nuestro país; en esta ocasión se trata de una joven peruana que es buscada por su familiares luego de que por semanas perdieran absoluta comunicación con ella.

Hablamos de Mary Lucero Mescco Molina, quien radicaba en Ecatepec, Estado de México, pero en 2018 tuvo que regresar a Cusco, Perú sin su hija, luego de separarse de su pareja, a quien conoció en su país de origen y con quien llevaba una relación de cinco años.

🚨#AlertaInternacional🚨

Mary Lucero Mescco Molina (25), peruana residente en México, se encuentra reportada como #desaparecida desde el 13 de agosto en Guadalajara, Estado de Jalisco, México.



Exhortamos al Estado peruano y mexicano garantizar atención al caso y máxima búsqueda.

En Agosto de 2019, Mary Lucero de tan solo 24 años, salió de Perú con rumbo a México para recuperar la custodia de su hija, sin saber cuándo regresaría a la tierra que la vio nacer.

Buscamos a Mary Lucero Mescco Molina. Desapareció el 15 de agosto de 2020 en Atotonilco, Jal.



Por favor ayúdenos a que regrese a casa, su familia la espera.



¿Dónde está @EnriqueAlfaroR? #HastaEncontrarla pic.twitter.com/VCIwCDo2W4 — Mujeres Desaparecidas Guanajuato (@MujeresDesapar3) September 19, 2020

En ese año, cuando decidió regresar México y recuperar la custodia de su hija, laboraba en una tienda de abarrotes en la colonia Tierra Blanca, donde conoció a un joven de nombre Edson, a quien sus familiares conocieron a través de redes sociales y decía ser su “enamorado”.

Durante toda su estadía en México, la joven mantenía comunicación constante: realizaba videollamadas con sus padres y hermana y nunca dejó de estar en contacto con ellos. Sostenían una estrecha relación a distancia.

La última vez que un miembro de la familia se comunicó con ella fue el 15 de agosto de 2020, cuando le contó a su hermana que estaría en Guadalajara, Jalisco y posteriormente se trasladaría a Atotonilco; desde ese día no se tiene información de su paradero.

“Uno de sus amigos me llamó y me dijo que Lucero se encontraba secuestrada, nos pidieron 250 mil pesos, equivalentes a 40 mil soles. Nosotros enviamos el dinero, pero no devolvieron a mi hermana. Desde esa fecha no sabemos nada”, manifestó Mary Cielo.

Los familiares indican que no tienen conocidos en México, solo la expareja de la cusqueña que actualmente tiene la custodia del hijo de ambos y su enamorado Edson, “supuestamente militar”, que habría servido como enlace entre el supuesto secuestrador y la familia.

Familiares de MARY LUCERO MESCCO MOLINA desaparecida en #Atotonilco el Alto #Jalisco #Mexico el 13 de Agosto de año en curso, de la cual se pagó un rescate y no la liberaron piden la intervención de @EnriqueAlfaroR y @lopezobrador_

Por favor comparte.

Es importante aclarar que durante el viaje rumbo a Atotonilco, Mary Lucero se encontraba con dos peruanos que aparentemente conocía y un mexicano; todos ellos permanecen desaparecidos y ya hay fichas de búsqueda vigentes.

Hasta el momento en que se redactó esta información, ninguna autoridad peruana o mexicana ha colaborado con la familia para conocer el paradero de Mary Lucero y de los tres acompañantes.