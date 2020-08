Encuentran falta de mantenimiento grave en la operación del juego “Quimera” de La Feria de Chapultepec

La procuraduría de justicia de la ciudad de México presentará acciones legales para imputar a personas físicas así como para la empresa que opera la Feria de Chapultepec por los delitos de homicidio y lesiones agravas culposas, después del accidente del juego mecánico denominado Quimera, el cual trabajó con el mínimo de mantenimiento, ya que según sus propios manuales, este estaba al 55 por ciento de su capacidad de operación el día del accidente, informó el vocero de la dependencia Ulises Lara López.

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer los detalles que llevaron al descarrilamiento del carrito número 5 que causó la muerte de dos personas y las lesiones a dos más, además de que confirmó que se realizaron varios peritajes, de mecánica, fotografía y química, donde se encontraron diversas fallas que prueban que ese día el juego mecánico no debió haber funcionado por el riesgo que representaba.

El vocero de la dependencia aseguró que dicho juego operaba en condiciones graves de seguridad debido a que las cintillas de los cinturones de seguridad estaban debilitadas, había fuga de aceite en equipos, las llantas no contaban con todos los tornillos de soporte, el movimiento de los trenes causaba la vibración de las vías, por lo cual los tornillo se iban desprendiendo y no eran remplazados o se ponían otros que no eran los adecuados entre otros.

Informó que el juego se fabricó en 1984, es decir tiene 35 años de existencia, aunque entró en funcionamiento en este lugar en el 2007 y a la fecha no cumplían con todos los requerimientos de mantenimiento, según los peritajes, el juego mecánico operaba fuera de la normatividad establecida, en su propio manual, normas oficiales mexicanas y norma técnica complementaria, no tenía las condiciones requeridas, ya que efectuaba dos recorridos sin el tren completo, no tenía mantenimiento correctivo y bajo condiciones inseguras y graves, falta de mantenimiento correctivo y preventivo.

Debido al largo listado de fallas localizadas en el juego, se determinó cancelar la concesión y se solicitará ante un juez los procedimientos para solicitar la intervención de un juez de control y solicitar las ordenes de aprehensión necesarias contra las personas que se puedan estar relacionadas con esta falta de mantenimiento del juego mecánico.

Finalmente dijo que existe una preocupación compartida en el gobierno de la ciudad de México por la operación de otras ferias, la cuales funcionan sin mayores controles, por lo cual se revisarán las reglas con las que se están trabajando actualmente y garantizar la seguridad de las personas del espacio físico para los cual e están destinados estos juegos.

