Semáforo delictivo: Sube la mayoría de los indicadores de violencia en 2019

La organización ciudadana, “Semáforo delictivo”, informó que durante el tercer trimestre del año, subieron los índices delictivos en el país en los los delitos de extorsión con 35%, feminicidio con 14%, violación con 11%, secuestro con 7%, violencia familiar con 9%, robo a negocio con 7%, lesiones con 5%, y homicidio con 1%.

En cambio, los únicos delitos que han bajado son: Robo vehículo 12% y robo a casa a 1%.

Semáforo Delictivo informó también que hubo 25,890 homicidios en lo que va del año (enero- septiembre).

Santiago Roel, Director de Semáforo Delictivo aseguró que para reducir el índice de delitos de alto impacto en el país ese debe cambiar la política de persecución de delincuentes por una estrategia basada en quitar el dinero ilícito a los capos de la droga y regular el uso de las drogas como la mariguana de forma controlada “tiene una solución muy fácil regular las drogas porque regular las drogas porque sin mercado Pues no hay incentivo para pelearme el territorio se acaba el incentivo de la violencia sin plata Pues todo es más difícil sin plata hay menos plomo y plata hay menos plata para corromper...”.

Y es que recordó la gran mayoría de los homicidios en México se deben a la batalla por el control de la distribución de drogas. Dijo que a pesar de que hay una propuesta de regulación de la mariguana, está no ha procedido lo que provoca que el problema de la violencia por el control de las drogas continúe “o no entendieron bien el tema o lo olvidaron, me da mucha tristeza porque llegando con esa cantidad de votos aprovechas ese capital político para tomar decisiones difíciles cómo es la regulación de drogas; pero no tienen claridad o no tiene valentía o les falta entendimiento o les falta valentía una de dos”

De acuerdo con esta organización, las entidades peor evaluados en seguridad son: Colima , Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes; y los mejor evaluados son Tlaxcala, Sinaloa, Oaxaca, Durango y Campeche.