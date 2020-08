SSC CDMX: Aún no está detenido el responsable de agredir a policía en maratón

Como inaceptable, así fue como calificó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, la agresión que recibió un elemento de tránsito el domingo mientras hacía labores para agilizar el tráfico durante el maratón de la Ciudad de México.

“No hemos todavía detenido al responsable, es una prioridad para nosotros hay indignación en la corporación, eso es algo muy claro de tal manera que vamos detrás de él y el compañero está estable y afortunadamente todo indica que no va a tener mayores consecuencias pero la agresión es inaceptable, no se puede permitir, ni tolerar se agreda a un policía que está haciendo su trabajo, eso es inaceptable”

“Nosotros tenemos la línea de que está consiente de que estamos tras él y no ha salido entonces, esa es la forma en que lo estamos viendo, pero no vamos a dejar de trabajar en eso”

El Secretario también aseguró que ya se atiende al policía que durante un percance vial perdió una pierna.

Mencionó ya se hizo una colecta entre sus compañeros y se encuentra de muy buen ánimo.

“ Nuestro compañero afortunadamente dentro de esta situación muy lamentable en un accidente donde le tienen que amputar una parte de la pierna derivado de queda prensado porque un vehículo se estrella atrás de una patrulla, tiene mucha fortaleza mental, la institución lo está apoyando, el más allá de esa situación se encuentra estable del resto de su salud entonces estamos muy pendiente”.