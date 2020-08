Ciudad de México.- Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, se encuentra en la antesala de ser considerado prófugo de la justicia, pues al no haberse presentado a firmar éste lunes como se lo había impuesto un juzgado federal, la suspensión definitiva que le concedieron contra cualquier intento de captura podría ser revocada.

La medida cautelar está relacionada con la presunta compra fraudulenta de una planta de agro nitrogenados ubicada en el complejo Pajaritos de Veracruz y en la cual están implicados además la hermana del ex fucionario, Gilda Suana, y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, detenido en España y sometido a procedimiento de extradición.

Lozoya en la antesala de ser prófugo de la justicia

En los estrados electrónicos del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, se dio cuenta de la ya inasistencia prevista, pues a través de una carta el ex funcionario adelantó que no iría porque no existen las condiciones ni garantías para hacerlo, pues la Fiscalía General de la República se ha conducido con ilegalidad inaudita.



“Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que..., no se presentó en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional para firmar..., por lo que no cumplió con uno de los requisitos que le fue impuesto en interlocutoria de cuatro de junio de dos mil diecinueve, para que surta efectos la medida cautelar concedida..., de lo que se toma conocimiento”, explica el acuerdo público de ésta tarde.

Se espera que en breve la jueza Luz María Ortega Tlapa emita el acuerdo correspondiente donde explique si la inasistencia originó la revocación de la suspensión definitiva que le concedió contra cualquier orden de aprehensión en su contra, que no estuviera vinculada a un delito grave que requiera prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio.

Cabe recordar que la juez María Elena Cardona Ramos, Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Sur, giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya; y además pesa sobre él una ficha roja de Interpol para su búsqueda internacional en los 190 países afiliados.