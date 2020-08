No aparece bebé robada afuera del Hospital General

Ciudad de México .- María Magdalena Sánchez , mamá de la bebe de 8 meses de edad, que fue robada por una mujer la tarde de este domingo en las afueras del Hospital General, informó que aún no tienen ningún dato del paradero de la menor.

Mencionó que ya se revisaron las cámaras de la ciudad y no se logra ver la zona donde la pequeña fue robada y pide a quien se la llevó le devuelvan a su pequeña, “que tenga Piedad, que si ella no sabe que es ser madre, que no me arrebaten a los bebés a otras personas, por favor regrésamela, te lo suplico, ella me necesita, ten piedad por favor”, dijo .

La señora refirió que al llegar al Hospital General para visitar a su hermana, no le permitieron pasar con su bebé y sus sobrinos de 6 y 15 años por lo que decidió dejarlos afuera del metro mientras hacía la visita.



Algunas personas que tienen internados a familiares en este hospital de la colonia Doctores, refieren que este domingo había gente sospechosa en los alrededores, incluso alguno de ellos advierten que una mujer con varios hombres le ofrecieron comida y regalos para él y su hijo, pero necesitaban llevarlos a un lugar cercano para otorgárselos.