PGR recibió carpeta de investigación sobre disturbios en Ciudad Universitaria

México, 5 de septiembre.- El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que la víspera la Procuraduría General de la República recibió la carpeta de investigación en torno a los hechos violentos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entrevistado luego de asistir a la inauguración del nuevo Tribunal Superior de Justicia de la capital, dijo que la carpeta la inició la Procuraduría con seis lesionados, dos graves, que son atendidos en el hospital Siglo XXI, los cuales están estables.

Mientras que otros cuatro sufrieron diversos golpes y fueron atendidos en el área médica de Ciudad Universitaria; no hubo necesidad de hospitalizarlos. Además, la carpeta que se entregó a la competencia federal lleva videos de Seguridad UNAM, redes sociales y de las cámaras de la Ciudad de México.



Sobre el tema, el jefe de Gobierno José Ramón Amieva, señaló que la seguridad se ha reforzado y en las inmediaciones de Ciudad Universitaria se encuentran 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Expuso que hay conocimiento de 33 espacios denominados preparatorias, CCH, facultades, centros de investigación, en donde se está atento en los perímetros para atender y preservar la seguridad y la integridad de los estudiantes, de todos los planteles, así como del profesorado y personal que ahí trabaja.



Mencionó que se han tenido algunos incidentes, principalmente en el CCH Azcapotzalco; algunas personas encapuchadas han sacado objetos, les han prendido fuego, han arrojado bombas molotov afuera del plantel.

En ese sentido, dijo, la Secretaría de Seguridad Pública está atenta para generar una contención y el Cuerpo de Bomberos, para actuar.“Estamos atentos. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que en algunos de estos espacios se ha determinado una huelga de 48 horas y en otros se ha generado un llamamiento.

Entonces, vamos a estar atentos, pendientes, y el coordinación con las autoridades universitarias, principalmente”.Dijo que se remitió a la PGR la información tanto de los vehículos que se utilizaron y que ya tienen identificados, entre ellos los de transporte público, los particulares, como algunas de las personas.

También estamos verificando si alguna de las personas que participaron tiene pendiente el cumplimiento de algún mandamiento judicial, alguna orden de aprehensión, vamos a estar pendientes.

Reiteró que “sabemos de dónde salieron, cómo actuaron; en el tema de la identificación, pero sobretodo de la actuación que se debe de tener respecto de quienes intervinieron estamos muy atentos al anuncio que hizo el rector Enrique Graue el día de ayer, a través de la Comisión de Honor, en donde se están determinando las primeras 18 expulsiones”.

Nosotros, expuso, generamos el trabajo de investigación. Pero obviamente la investigación la tiene la PGR y las autoridades universitariasSobre las unidades, dijo, hay un autobús que ingresó al segundo piso por la zona del Toreo.

Esa es la principal situación, que no es permitido ingresar a los autobuses al segundo piso, salvo excepciones muy contadas.Entonces, yo me imagino que en el Estado de México no hicieron caso a estas barreras que se ponen y fue como ingresó.

Tenemos identificados obviamente también a algunas personas que hicieron uso de varas, objetos contundentes que arrojaron, de las bombas molotov, es decir de los instrumentos propios que utilizaron para agredir.

“Lo que sabemos es que estaban preparados en el Estado de México. De ahí partieron y de ahí regresaron después de realizar los actos”, puntualizó.