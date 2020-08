Procuraduría descarta secuestro de Leonardo Avendaño; fue homicidio

Hace unos minutos la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, descartó un secuestro debido a que nunca hubo una llamada a la familia de Hugo Leonardo Avendaño Chávez.

Desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano en la capital del país, detalló que la muerte del estudiante de la Universidad Intercontinental (UIC) fue un homicidio.

Asimismo, aseveró se realizó la necropsia luego de que el hermano de Leonardo Avendaño lo reconoció. Fue visto por última vez el domingo por la noche, por lo que su familia dio parte a la Fiscalía para Personas Desaparecidas (Fipede) para comenzar a buscarlo.

“Queremos que se juzguen a los responsables y los vamos a llevar ante los tribunales”, sumó.

Señaló que no va a renunciar sino que va “a investigar, voy a dar resultados, no vamos a fabricar culpables. Cualquiera sabe que una investigación bien fundamentada no es de un día para otro”.

Sobre el caso de Norberto Ronquillo dijo que continúan las diligencias, “hay dos líneas de investigación en donde estamos recabando toda la información”.

En otro contexto, Marilú Esponda, directora de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, explicó que el joven no era seminarista, pero apoyaba mucho a la Parroquia Cristo Salvador. “Es algo que duele profundamente y no podemos permitir que siga así la situación”.

“No había iniciado formalmente el ingreso al seminario”, dijo pero adelantó que habrá una misa en memoria del joven en la parroquia a la que se dirigía cuando sus familiares perdieron comunicación con él.