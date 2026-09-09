“Desconocía que estaba protegida": Senadora de Morena, Celeste Ascencio, consume caldo de iguana en peligro

Una severa ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales enfrentó la senadora por el partido Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, luego de difundir en sus plataformas digitales una fotografía donde se le observaba consumiendo caldo de iguana durante una gira de trabajo por el estado de Michoacán. La publicación generó una indignación inmediata entre usuarios y ambientalistas, dado que diversas especies de iguanas se encuentran estrictamente protegidas por las leyes ambientales mexicanas y la NOM-059-SEMARNAT debido a las amenazas de caza furtiva y pérdida de su hábitat.

Ante el linchamiento digital y la presión ciudadana por la presunta comisión de una falta a la legislación ambiental, la legisladora procedió a eliminar la fotografía original de sus perfiles. Posteriormente, emitió un mensaje de aclaración en su cuenta de Facebook. En la publicación, Ascencio justificó su acción argumentando que desconocía las normas sobre la fauna regional, afirmando que suele consumir los platillos típicos de las comunidades que visita sin estar al tanto de la protección legal del ejemplar.

Reyna Celeste Ascencio se disculpa en redes por consumir caldo de iguana protegida

En su mensaje justificativo, la senadora michoacana sostuvo que ignoraba el estatus de protección de la especie y los mecanismos de crianza o caza en la zona. "Probé el caldo de iguana, no conocía que algunas especies están protegidas ni las implicaciones que tiene su consumo, desconozco cuál sea el mecanismo de crianza en la región, pero me informaré, y por supuesto, estoy a favor de cuidar nuestra fauna y respetar las especies protegidas", externó la congresista guinda tras agradecer las observaciones del público.

Pese a que la legisladora concluyó asegurando que "se queda con el aprendizaje", las críticas no cesaron en el ámbito político y social. Especialistas en derecho ambiental recordaron que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, menos aún tratándose de una representante en el Congreso de la Unión cuya responsabilidad es legislar y vigilar la conservación de la biodiversidad nacional. El hecho vuelve a poner bajo el reflector la falta de sensibilidad ecológica e información técnica de algunos servidores públicos durante sus actividades territoriales.

