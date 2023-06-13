¡Va la oposición! Ruiz Massieu afirma sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones 2024

Ante la carrera por escoger quiénes serán los candidatos para las elecciones 2024 en México, la senadora Claudia Ruiz Massieu se ha destapado y asegura está lista para ocupar la silla presidencial.

En los último días, Morena ha encabezado la carrera rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 pues ya son cuatro las personas que han señalado van a separarse de su cargo con el fin de participar en la encuesta interna del partido guinda y ser el o la abanderada para ser el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la oposición no quiere quedarse atrás y una de sus integrantes ha pronunciado sus deseos para contender en las elecciones donde se renovará la presidencia.

Claudia Ruiz Massieu afirma que quiere ser la próxima presidenta de México

Después de que el pasado lunes 12 de junio Claudia Sheinbaum Pardo ofreciera un mensaje para anunciar que se separá de su cargo como jefa de gobierno para participar en la encuesta interna de Morena y poder ser elegida como candidata presidencial, la legisladora del partido tricolor no se quedó atrás y aprovechó para compartir con sus seguidores las aspiraciones que comparte con Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRI) compartió un revelador mensaje que refleja que ella será la primera mujer presidenta de México.

Es importante mencionar que ante los diversos anuncios que ha encabezado el partido guinda en los últimos días, el partido de la oposición no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la elección de sus posibles candidatos por lo que la Ruiz Massieu sería la primera persona del partido tricolor en pronunciarse sobre las elecciones 2024.

Coincido plenamente con @Claudiashein cuando afirma que quien encabezará la Presidencia de la República a partir de 2024 será una mujer. Coincido también en que su nombre será Claudia. Lamento informarle que será Claudia, pero Ruiz Massieu. #ClaudiaLaBuena #ListaParaLaPresidencia pic.twitter.com/QtDSzUgVGh — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 12, 2023

¿Quién es Claudia Ruiz Massieu?

Claudia Ruiz Massieu cuenta con un largo historial en la política, sin embargo proviene de una familia que siempre estuvo involucrada en el mundo político pues es hija de José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Su padre fue gobernador del estado de Guerrero y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Ruiz Massieu es abogada de profesión por la Universidad Iberoamericana y ha sido militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1992. Y desde el 2018, fue designada como presidenta del PRI en sustitución de René Juárez Cisneros y luego fue electa senadora de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

¿Cuáles han sido los cargos anteriores de Claudia Ruiz Massieu?

La hoy aspirante a la silla presidencial no solo se ha desempeñado como senadora, a lo largo de su carrera política ha tenido diversos cargos de la mano del PRI, tales como:

Subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI desde el 2002 hasta el 2003.

Del 2003 al 2006 se desempeñó como diputada federal en la LIX legislatura.

Diputada federal de la LXI legislatura del 2009 al 2012.

Secretaria coordinadora del PRI del 2009 al 2012.

Vicepresidenta de la Fundación Colosio del Distrito Federal en el 2006.

En agosto de 2015 fue nombrada secretaria de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció el 4 de enero de 2017.

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el 2017.

Finalmente, el 9 de mayo de 2017, el Consejo Político Nacional del PRI la eligió como secretaria General del partido, y en 2018 fue electa como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor.