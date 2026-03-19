"¿En lugar de educar, es mejor prohibir?": Polonia restringe uso de celulares en escuelas

Polonia tomó una decisión polémica contra el uso de teléfonos celulares en escuelas. La ministra de Educación, Barbara Nowacka, anunció el miércoles 18 de marzo que el país prohibió los móviles para menores de 16 años en todos los planteles educativos a partir del 1 de septiembre de 2026, en una acción similar a otros países y que generó críticas.

¿Prohibición o educación? El dilema de la ONG Student Action ante la nueva ley

El representante de la organización no gubernamental Student Action, Pawel Mrozek, reaccionó en una conferencia de prensa. Él confirmó el anuncio de Nowacka sobre la prohibición nacional en escuelas primarias

Sin embargo, Mrozek cuestionó la estrategia: “Preguntémonos: ¿es mejor prohibir en lugar de educar? ¿O no sería mejor educar en vez de prohibir? Porque si apretamos el botón mágico 'prohibir teléfonos' o 'prohibir redes sociales' y los vetamos automáticamente, los jóvenes primero se rebelarán y, segundo, no entenderán por qué se introducen tales prohibiciones”, sentenció Mrozek.

Aunque el representante de la ONG apoyó la iniciativa del Ministerio de Educación de Polonia, la calificó de “eslogan populista” adoptado de la noche a la mañana, como también lo mencionó Nowacka. Su organización apoyará la prohibición, siempre y cuando la medida sea acompañada de campañas de educación.

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Contenido tóxico y redes sociales: Los riesgos que motivaron el veto en Polonia

Mrozek alertó sobre los riesgos reales que enfrentan los jóvenes. Los celulares y las redes sociales ya no representan solo chistes tontos o videos absurdos. Incluyen discursos de odio, contenido destructivo que promueve trastornos alimenticios, autolesiones y pornografía accesible con unos clics. “Las amenazas que la generación joven enfrenta en línea y en sus teléfonos son tan numerosas que necesitamos acciones urgentes”, declaró.

Países Bajos, Italia y Corea del Sur: El movimiento global contra los smartphones en clase

Él enfatizó la necesidad de enseñar a los menores que internet y los móviles no solo ofrecen lo mejor, sino también peligros. De esta forma, la sociedad se volverá más informada y resistente a los problemas. Países como Países Bajos, Corea del Sur e Italia ya prohibieron smartphones en escuelas por su efecto negativo en la concentración y el comportamiento.

Otros evalúan restricciones al acceso infantil a redes sociales. Cabe recordar que Australia ya implementó una prohibición de redes sociales a los menores de 16 años de edad.