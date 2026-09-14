¡Ya es oficial! SEP confirma suspensión de clases el 15 y 16 de septiembre en estas escuelas de CDMX

Se viene un puente largo para alumnos de educación básica de la Ciudad de México (CDMX), luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmara la suspensión de clases para el día de mañana 15 de septiembre y el miércoles 16.

Esto forma parte del puente concedido por las fiestas patrias, aunque el calendario escolar únicamente establece el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Independencia de México.

SEP confirma puente por el 15 y 16 de septiembre en escuelas de la CDMX

No era oficial que los alumnos descansaran el martes 15 de septiembre, ya que la SEP considera esta fecha como un día de reflexión, por lo que, aunque no hay clases normales, suelen realizarse festejos relacionados con el Grito de Independencia.

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE ) informó que este 15 fue otorgado mediante una gestión sindical para los trabajadores agremiados en la CDMX.

A través de un mensaje de “¡Felices Fiestas Patrias!”, el SNTE explicó que la gestión realizada por las secciones sindicales 9, 10, 11 y 60 permitió que todos los maestros que laboran en la capital del país retomen actividades hasta el jueves 17.

¿Qué escuelas de la CDMX tendrán puente por las fiestas patrias?

El comunicado establece que el puente se extiende a todos los docentes que laboran en el CDMX, en acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado.

Por ende, la medida aplica para:



Escuelas primarias públicas de la Ciudad de México.

Secundarias generales y técnicas.

Planteles incorporados a las secciones 9.10,11, y 60 de la SNTE.

Campeche da megapuente del 16 al 18 de septiembre para alumnos de la SEP

En días anteriores, la SEP confirmó que el estado de Campeche era la única entidad del país en donde se suspendían las clases del miércoles 16 hasta el viernes 18 de septiembre.

A través de sus redes sociales, Layda Sansores, gobernadora del estado, aseguró que estos dos días se considerarán inhábiles para disfrutar de las fiestas patrias y “consentir a los maestros y maestras”.

De esta forma, los alumnos regresarán a las aulas el lunes 21 de septiembre, aunque solo tendrán 4 días de clases, debido a que el viernes 25 es día de Consejo Técnico Escolar (CTE) a nivel nacional.