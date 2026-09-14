Megapuente de Fiestas Patrias: En este estado NO habrá clases el 16, 17 y 18 de septiembre

Las fiestas patrias ya están a la vuelta de la esquina, al igual que las celebraciones, los preparativos y la suspensión de clases. Este septiembre sí habrá algunos estados que decidieron establecer la semana de la Independencia de México como un megapuente que se extiende al viernes 18.

Te decimos en qué entidad NO habrá actividades el 16, 17 y 18 del me patrio.

¿Dónde no habrá clases en septiembre?

El gobierno del estado de Campeche fue el encargado de comunicar oficialmente que ajustaron el calendario de todos los alumnos.

La medida aplica para los estudiantes y maestros de las escuelas de educación básica públicas y particulares en toda la entidad.

¿Habrá MEGAPUENTE? 🏫📢 estas ESCUELAS tendrán clases hasta el JUEVES, ¿la tuya está en la lista?⬇️📚

https://t.co/aY5Z1VF4tz — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 14, 2026

¿Qué días no habrá clases en septiembre?

Los estudiantes del estado de Campeche tendrán un megapuente extendido que abarca casi toda la semana.

No habrá clases el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

Se suman los días de fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Los alumnos y maestros van a sumar cinco días consecutivos de descanso por el mes patrio.

¿Cuándo hay clases normales?

Después de la gran pausa que habrá por la Independencia de México en Campeche, los estudiantes de educación básica van a retomar sus actividades escolares en los salones hasta el próximo lunes 21 de septiembre.

¿Habrá megapuente para todos este septiembre?

Sobre si el megapuente aplica para todos los estados de México, la respuesta es no. Hasta el momento, el estado de Campeche es la única entidad de la República Mexicana que ha confirmado oficialmente la suspensión de clases durante el 16, 17 y 18 de septiembre.

En el resto del país, las actividades escolares se mantienen conforme al calendario general de la SEP.

¿Hay clases el 15 y 16 de septiembre?

En el resto de los estados, las autoridades educativas mantienen las fechas que indica el calendario 2026-2027.

El día 15 de septiembre SÍ habrá clases normales. Por lo regular se hacen convivios o festivales donde, en algunas ocasiones, los pequeños salen un poco más temprano de su horario habitual.

El día que sí se suspenderán las clases en todas las escuelas es el miércoles 16 de septiembre, por decreto oficial.