Sergio Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 como nuevo piloto de la escudería Cadillac. El anuncio oficial de la vuelta del expiloto de Red Bull Racing al ‘Gran Circo’ de la F1 se robó los reflectores y las portadas de los medios del deporte automotor; para la gran mayoría fue un asombro, pero para los visionarios comerciantes del barrio de Tepito, en la CDMX, era un trámite que más tarde que temprano, estaría por concretarse: Sin ser adivinos, pero con una mente de tiburón, el fichaje lo tenían concretado.

Se adelantan a Cadillac, a la F1, a los medios y al mismo Checo Pérez

¡Tepito, lo volviste a hacer! Sin que el mismo Checo Pérez firmara su contrato y probara su motor Ferrari en la monoplaza diseñada por Cadillac, en el tercer mercado pirata más grande a nivel mundial, a semanas del anuncio, ya podías encontrar la camisa, la chamarra, una gorra y otros objetos que ligaban al tapatío con el fabricante de automóviles estadounidense.

En Tepito, ya puedes conseguir el outfit completo de Checo Pérez por menos de mil pesos y así estarás listo para disfrutar del debut del piloto de 35 años en la categoría reina en 2026 con Cadillac en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo de 2026, en el circuito de Melbourne.

Costos en Tepito del outfit de Checo Pérez con Cadillac



Playera $350 pesos

Chamarra $500 pesos

Si Tepito ya lo vende, ya se armó. Esta no es la primera vez que en el mercado pirata se adelantan a un fichaje bomba pues, en el pasado, se adelantaron a la confirmación del contrato de Messi con el Inter Miami de la MLS o el Mbappé con el Real Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SORPRENDENTE VÍNCULO ENTRE CHECO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS MÁS ALLÁ DE LA F1; ESTAS SON SUS ESTADÍSTICAS

¡Tepito, lo volviste a hacer!



Por algo son el tercer mercado pirata más grande a nivel mundial.

Ni Checo Pérez lo tenía seguro pero en este mercado ya podías encontrar la camisa, la chamarra, una gorrita y otros objetos que lo ligaban al Cadillac en la F1.



La #OpiniónFIA de… pic.twitter.com/qLyYabWiu8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

La Fórmula 1 vivirá un momento histórico con el regreso de Sergio Checo Pérez en 2026. Tras 250 días de especulación sobre su futuro, el piloto mexicano firmó con Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría.

La noticia, oficializada el 26 de agosto de 2025, coloca nuevamente a México en el centro del automovilismo mundial. El reto no será menor: Pérez deberá aportar su experiencia para desarrollar un monoplaza competitivo y liderar a un equipo debutante.

Junto a él estará Valtteri Bottas, conformando una dupla que promete dar solidez y credibilidad al ambicioso proyecto estadounidense.