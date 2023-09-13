Sheinbaum anuncia que Adán Augusto y Ricardo Monreal formarán parte de su equipo de trabajo

Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, sumó a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal en su equipo para que trabajen junto con ella en la Defensa de la 4T.

Este 12 de septiembre 2023, Sheinbaum definió los puestos que ocuparán sus compañeros y “excontendientes” en Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes trabajaran como Coordinador Político y Coordinador de Organización y Enlace Territorial, respectivamente.

Sheinbaum anuncia que Adán Augusto y Ricardo Monreal formarán parte de su equipo en Morena|FIA

Mediante su cuenta verificada en la red social “X”, antes Twitter, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Sheinbaum publicó una fotografía en la que se le observa a ella junto con Adán Augusto y Ricardo Monreal en cuya publicación que informó que el exsecretario de Gobernación será su Coordinador Político mientras que Monreal se mantendrá como Coordinador de Organización y Enlace Territorial.

"Para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación; he decidido nombrar a mis compañeros -@adan_augusto- como Coordinador Político y -@RicardoMonrealA- como Coordinador de Organización y Enlace Territorial”, se puede leer en la publicación de Sheinbaum que está acompañada de los “hashtag” #SomosEquipo y #HayProyecto.

Para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación; he decidido nombrar a mis compañeros @adan_augusto como Coordinador Político y @RicardoMonrealA como Coordinador de Organización y Enlace Territorial. #SomosEquipo y #HayProyecto pic.twitter.com/E1I0pugSzB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 13, 2023

Sheinbaum ya tiene Coordinador Político aemás de Coordinador de Organización y Enlace Territorial

Cabe señalar que durante la contienda por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y la misma Claudia Sheinbaum participaron en la encuesta, resultando esta última como la ganadora. El excanciller Marcelo Ebrard resultó en segundo lugar de la encuesta, mientras que Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña se disputaron el tercer sitio.

Previo a esta publicación, Sheinbaum sostuvo un encuentro con Mario Delgado, presidente de Morena, en donde definieron su ruta de trabajo a seguir. Así lo confirmó Claudia Sheinbaum mediante su cuenta en “X”: “Estuve trabajando con el presidente de mi partido -@mario_delgado- para definir las fechas y acciones para la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación y las tareas que fueron aprobadas en el Consejo Nacional de Morena”