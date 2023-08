“No me arrepiento": Adán Augusto López explica por qué dio codazos en asamblea

El exsecretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, explicó por qué dio codazos a la diputada Karla María Rabelo en una asamblea informativa en Tabasco el pasado martes 22 de agosto en el marco del recorrido de las corcholatas para buscar ser el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“No uso seguridad, pues evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme, yo no me arrepiento de ello. Pero yo no uso seguridad, aquí no hay un solo elemento de seguridad”, aseveró.

Adán Augusto López lanza codazos a diputada en asamblea en Tabasco

La corcholata que se encuentra participando en el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue señalado por diversas personas de “violento”, pues durante su visita a Huimanguillo, Tabasco, soltó codazos a la diputada morenista Karla María Rabelo Estrada en medio de una asamblea informativa.

A pesar de que había vallas metálicas para darle el paso al exsecretario de Gobernación, López Hernández iba caminando mientras las personas se aglomeraron cerca de él. En primera instancia se observa cómo el morenista intenta zafarse de los jaloneos, posteriormente la diputada lo toma del brazo para guiarlo entre la multidad; sin embargo, Adán Augusto reacciona dando codazos y después salida a sus simpatizantes.

Adán Augusto visita Nacajuca, Tabasco

El pasado martes 22 de agosto, Adán Augusto López visitó Nacajuca, Tabasco, junto a la comunidad chontal, donde destacó que celebró el tercer encuentro popular del día.

“Los pueblos originarios son el corazón del Proyecto de Nación, tenemos una deuda histórica con ellos y nunca lo dejaremos fuera: reconocemos y valoramos todo lo que representan para nuestra Nación”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Bajo el resplandeciente cielo de Nacajuca, Tabasco, junto a la comunidad chontal celebramos el tercer encuentro popular del día.



Los pueblos originarios son el corazón del Proyecto de Nación, tenemos una deuda histórica con ellos y nunca lo dejaremos fuera: reconocemos y… pic.twitter.com/MiZr7LHTN5 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 23, 2023

Posteriormente, señaló que Tabasco fue el origen del “movimiento político y social más importante de la historia reciente de México: el obradorismo”, pues cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nació ahí y también él.